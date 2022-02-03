新华社努尔苏丹2月3日电 专访：北京冬奥会将成为世界体育史上的光辉一页——访土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

新华社记者张继业

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫日前在土首都阿什哈巴德接受中国媒体联合视频采访时表示，他相信北京冬奥会将取得丰硕成果，成为世界体育史上的光辉一页。

别尔德穆哈梅多夫说，他决定出席北京冬奥会开幕式，是基于对奥运会重要意义的理解。历史证明，奥运会一直象征着各国人民间的和平与友谊，象征着不同民族和不同政治信仰的人民的团结以及对奥林匹克精神的尊崇。

别尔德穆哈梅多夫说，无论在组织还是竞技方面，北京冬奥会都将是最高水平的体育盛会。土方密切关注中国筹备冬奥会的进程，包括相关设施建设以及高科技创新方案的应用。在此过程中，中国再次展现出举办大规模赛事的能力。

今年是土中建交30周年。别尔德穆哈梅多夫表示，土方高度赞赏中国对土国家独立的支持和对土中立地位的尊重。在涉及主权和领土完整等中方核心利益问题上，土方始终坚定奉行一个中国原则，支持中国和平统一。

别尔德穆哈梅多夫说，对土库曼斯坦来说，中国不仅是一个伟大的国家、强大的世界经济和工业中心、广阔而充满希望的市场，更是一个可靠和值得信赖的朋友。相近的世界观、在国际和平与安全事务上相近的目标与任务，将土中两国团结在一起，并在国际舞台上有效互动，在联合国等重要国际组织中相互支持。土中关系具有长期性和战略性的特点，经受住了时间的考验，符合两国人民的根本利益，成为欧亚地区促进稳定和发展的重要因素。

他说，在土中对话议程中，中亚局势备受关注，双方都赞成在中亚地区构建一个基于多边利益平衡、坚持用政治外交手段解决各类问题的稳固的安全体系。土中作为国际社会负责任的成员，为建立区域互动机制、支持地区良好发展势头做出了实质性贡献。

别尔德穆哈梅多夫表示，土中共同推动落实“复兴丝绸之路”发展战略和“一带一路”倡议，能够为欧亚大陆经济发展注入强大动力，为各国百姓带来实实在在的福祉。

他说，能源是土中合作的重点领域之一。西起土库曼斯坦的中亚-中国天然气管道是两国发展平等互利伙伴关系的见证，为两国能源合作开辟广阔天地。如今，土库曼斯坦和中国合作委员会机制运行富有成效，两国在政治、经贸投资、交通能源、科技文化等领域的合作空间巨大。

别尔德穆哈梅多夫还向中国人民致以新春祝福，衷心祝愿中国人民生活蒸蒸日上，经济社会发展取得新的伟大成就。“我相信，在新的一年，中国领导人高瞻远瞩的内外政策将为这个国家带来新的成就和胜利！”

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