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叙利亚北部发生交火 10名平民死亡

2022年02月03日13:54 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革2月2日电（记者汪健　郑一晗）据叙利亚通讯社2日报道，土耳其军队及其支持的叙利亚反对派武装当日在叙北部和叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”互相炮击，造成10名平民死亡，另有32人受伤。

　　叙通社援引当地消息人士和相关报道称，从2日早上开始，土耳其军队及其支持的叙反对派武装用重型火炮等在叙利亚阿勒颇省北部和“叙利亚民主军”互相炮击。炮击持续多个小时，多枚炮弹落入该省巴卜市居民区内。

　　另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，当天叙土边境地区的土耳其军队轰炸了叙东北部哈塞克省主要由库尔德武装控制的马利基耶地区，造成人员伤亡和大量平民逃离。

　　2016年8月下旬，土耳其军队发起代号为“幼发拉底河盾牌”的行动，越境进入叙利亚北部，打击“伊斯兰国”武装并防止叙北部库尔德武装势力扩张。2016年以来，土耳其军队多次进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府谴责土耳其的军事行动是对叙国家主权的公然侵犯。

(责编：崔译戈、崔越)

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