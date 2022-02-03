人民网悉尼2月3日电 （李含悦）随着2022年北京冬奥会的临近，澳大利亚华侨华人对冬奥会的热情日益高涨。全澳中国和平统一促进同盟、澳大利亚澳中人民友好交流协会、悉尼中国和平统一促进会和两岸一家亲组委会以丰富多彩的形式为北京冬奥会加油助威，充分表达了生活在澳大利亚的两岸同胞对祖（籍）国再次举办奥运盛事的自豪与期待之情。

全澳中国和平统一促进同盟主席钱启国表示，北京冬奥会牵动着每一位海内外华侨华人的心。全球华侨华人是北京冬奥会的见证者、宣讲者和助力者。我们要努力讲好北京冬奥会故事，积极提升冬奥会的全球影响，让更多的外国人真正地了解中国、了解中国人民。

澳大利亚澳中人民友好交流协会会长田飞表示，此次祖国上下一心，海内外华侨华人万众齐心，在全球疫情严重的当下，力争把最好的一届冬奥会呈现给全世界人民，以伟大的奥林匹克精神激励大家共克时艰，走出疫情阴霾。

悉尼中国和平统一促进会会长王然表示，14年前该会组织澳各界华侨华人在堪培拉喜迎2008北京夏季奥运会火炬传递的情景还历历在目。北京冬奥会的举办，将使北京成为世界上的首个“双奥之城”，这让每一位身在海外的华侨华人都感到无比的自豪与激动。

澳大利亚两岸一家亲组委会总召集人巫天铎代表台湾同胞预祝奥运健儿们秉持“更快、更高、更强——更团结”的奥运格言，继续发扬勇于拼搏、顽强奋战的精神，不畏强手，敢于竞争，取得更加辉煌的战绩。

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