人民网清迈2月1日电 （记者孙广勇）大年初一，在建城700多年的泰国北部古城清迈，清迈唐人街第十九次春节庆祝活动开幕。

2020年12月，泰国首次将春节列为全国性的公共假日。随着春节脚步临近，泰国唐人街成为红色的海洋，一串串大红灯笼在风中摇曳，选购唐装、春联的人们络绎不绝；在购物中心，“恭喜发财”“新春快乐”的巨型条幅格外醒目。

在清迈，运河沿岸挂上了灯笼，塔佩门前展出彩灯，商场里张贴着福娃，处处洋溢着春节的喜庆气氛。唐人街上华丽的中式拱门装饰一新，中餐馆、华人店铺、中国寺庙分布街道两旁，商铺张灯结彩，不少人穿梭其间采办年货，处处都洋溢着满满的年味。“每年我都带孩子们来唐人街感受春节气氛，希望泰国、中国都一年比一年好，所有人幸福快乐。”在清迈生活的泰国华裔素拉猜对记者说。

今年的春节大型庆祝活动是在泰国重开国门后举办的。“今年比去年热闹多了，希望疫情早日结束，明年我们还要来唐人街游玩。”清迈市民玛丽萨和几位朋友身着旗袍，在大红灯笼前频频举起相机。

春节期间，唐人街举办丰富多彩的庆祝活动，如舞龙舞狮、花车游行、中国戏曲等。傍晚，唐人街中心搭建的舞台旁挤满了当地居民和一些外国游客。舞狮和几十米的烟花舞龙表演将气氛推向高潮。“舞龙太精彩了，他们把巨龙举到高高的柱子上，真是让人难以置信。我把演出视频发布到社交媒体上，朋友们都说一定要来清迈看一看。”从南邦府到清迈过春节的泰国小伙子猜武说。猜武告诉记者，南邦府和泰国很多学校都开设了中文课，很多人学习中文、学习中国文化。

中泰两国地缘相近、人民相亲、文化相通，春节是两国共同的重要节日，是中泰两国重要的文化纽带。“这是我第一次在国外过春节，想不到清迈的‘年味’这么浓，舞龙和舞狮表演，激动人心，是对中华文化的很好传承。”在清迈大学孔子学院工作的连晨告诉记者。

中国驻清迈总领馆总领事吴志武表示，清迈华侨华人众多，他们在融入当地社会的同时也保持着中华文化传统，春节活动将使更多的泰国朋友亲身体验中华传统文化，增进两国文化交流。

清迈府尹巴忠表示，清迈是泰国历史文化名城和旅游胜地，泰中两国历史交往源远流长，中国农历新年也是泰国民众阖家相聚的重要节日。泰国的春节活动将进一步促进中泰文化交流，增进两国人民“一家亲”的情谊。清迈还将举办花卉节等活动，继续推动开放旅游，欢迎中国游客来清迈游玩。

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