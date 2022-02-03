人民网曼谷2月1日电 （孙广勇、周星）2月1日农历春节，5时30分，一列轨道车抵达中老铁路老挝万象南站。来自昆明局集团公司琅勃拉邦维保管理中心的杨文兴和工友们如往常一样熟练地组装好探伤设备，伴随着探伤仪发出的滴滴声，开始了一天的作业。

工作安排从除夕一直排到大年初三，他们需要完成万象南到蓬洪剩余区域的探伤工作。大年初五，他们还要转场到万荣驻地。万象南工区除夕挂起的灯笼和特意准备的年夜饭，让大家感受到春节的气氛，而他们的工作没有丝毫停顿。

钢轨探伤，主要是应用各类探伤仪，检查探测钢轨内部所存在缺陷，确保伤损钢轨能在第一时间被发现处置，保障中老铁路的运行安全。他们被称为“钢轨医生”。

这支由12人组成的专业探伤队伍，负责中老铁路磨（磨丁）万（万象）段420公里的正线及100余公里的站线探伤检测工作，所有人都是第一次在国外过春节。他们不像其他同事一样有固定的驻地和设备管辖范围，因为中老铁路境外所有线路，都需要他们来维护。他们在这条铁路上来回流动，成为了唯一一个没有“家”的班组，哪怕是春节期间，也需要迁徙以保证作业进度。

工长杨文兴和他的工友已经习惯了这种生活方式。“工区没有固定的住处，每隔一段时间，我们就带上设备和行李迁徙一次，在中老铁路磨万段线路上，来回往复。”从2021年12月3日中老铁路开通至2022年1月中旬，他们从磨丁至万象，完成了第一次磨万段正线全程探伤作业。杨文兴说，双轨探伤仪是目前国内使用的最先进的探伤设备，主要用于正线探伤作业，但沿线各站支线、岔区等线路构成复杂，后续探伤过程中，很多需要用小型探伤设备再进行探查，当遇到钢轨接头及道岔时，还需用手检锤和镜子仔细检查确认，完成一次全程探伤工作的时间相当长。

“探伤工作容不得半点马虎，必须十二分专注。”杨文兴指着显示器上的波形说：“轨面锈蚀、掉块及耦合不良等都会在屏幕上显示出不同形状的波形，这些波形类似，通过不同的通道显现出来，非常容易迷惑视线，而钢轨裂纹、核伤等波形参杂其中往往一闪而过，仅在屏幕上停留短短一两秒，如果错过了问题波形，那留下的隐患将是巨大的。”

2021年10月27日，紧张准备中老铁路开通工作的杨文兴在朋友圈写下了这样一段话：“一直不后悔选择探伤这项工作，探伤真的就像扫雷，有多大压力，就有多大骄傲，今天探出了中老铁路磨万段第一个伤损，非常开心，有付出总会有回报！”

8时17分，小车缓缓移动，分布在探伤仪两侧的探伤轮将超声波反馈在屏幕上，不时发出“滴滴”的声音。突然，刺耳的报警音响起。杨文兴一边操作探伤车在报警区域来回移动，一边紧盯着仪器显示屏，生怕错过什么。检查完毕后，大家又拿出通用型探伤设备，在报警处所仔细复核检测，直至确定报警区域是否真的存在伤损，这样的走走停停，便是他们日常工作中的常态。

10时45分，大年初一近5个小时的探伤作业结束。一行人到达指定地点，对探伤仪进行拆解，清点工具、装备并确保无遗留丢失后，等待轨道车返回驻地，“今天晚上，大家会聚在一起，迎接虎年春节的到来。”杨文兴说。

说起新年愿望，郭磊、梁云川等几名经验丰富的老师傅都表示，“期待新的一年能带个老挝徒弟。”由于探伤专业性很强，需要等老挝籍员工熟悉线路基础工作后，再进行选择性培养。但是他们有信心，把自己所掌握的技能传授给老挝籍员工，共同为中老铁路这条发展之路、友谊之路保驾护航。

(责编：崔译戈、吴成良)