人民网巴西利亚2月1日电 （记者邵世均）近日，巴西奥运组委会、冰雪运动联合会及多位冬奥运动员在其社交媒体平台密集发帖，分享巴西代表团入住北京冬奥村动态，点赞北京冬奥会场馆设施及服务保障，号召网友共同迎接北京冰雪盛会的到来。

在北京冬奥会倒计时5天之际，巴西国家队发布精美海报。海报上，巴西国家队吉祥物美洲豹“Ginga”身着全套滑雪装备，同北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”共迎冬奥。

巴西代表团首位入住北京冬奥村团员、自由式滑雪运动员萨布丽娜·卡斯（Sabrina Cass）晒图分享抵华激动心情，表示北京冬奥村功能齐全、生活舒适、环境宜人，自己将全身心投入训练和比赛，期待在北京赛道上取得佳绩。巴西钢架雪车选手尼科尔·西尔维拉（Nicole Silveira）展示其在北京冬奥村用餐、理发、训练等生活日常，表示在如此美好的地方冲刺大赛令人幸福。巴西多位冬奥运动员亦发帖记录北京冬奥村见闻，表示将珍惜在华美妙经历，在北京冬奥赛场上超越自我、挑战极限。

巴西网友纷纷留言祝福各国健儿，并表示将守候北京冬奥会开幕式和赛事直播，相信双奥之城将再次给全世界带来新的精彩。

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