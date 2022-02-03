人民网曼谷2月2日电 （记者孙广勇）“这将是我在泰国度过的第一个春节，能够和项目部同事们一起迎接新年，很是兴奋。虽在海外，但过年的感觉一点也没少。”中国铁建（东南亚）有限公司廉差邦港项目部新入职员工李明亮说。

位于泰国东部沿海地区的廉差邦港口是泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽，位于泰国经济中心地带“东部经济走廊”，承担了该国大量进出口业务。据统计，2020年第三季度廉差邦港处理了688万标准箱，总收入达110亿泰铢。“东部经济走廊”是“泰国4.0”经济发展战略的一部分，即在东部沿海的罗勇、春武里和北柳三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼表示，未来五年（2022-2026）东部经济走廊投资总额为2.2-2.5万亿泰铢。

作为泰国东部经济走廊重点推进的项目，在规划中，廉差邦港口将成为一座功能齐全，与铁路、公路和内河运输网络相连，可向泰国全境和相关邻国实施快速配送的现代化港口。目前，廉差邦港口正在进行三期扩建，共分为五个部分，中国铁建（东南亚）有限公司承建其中部分海事工程。项目建成后，廉差邦港将有效发挥自身运能，成为“一带一路”沿线的重要港口，进一步提升廉差邦港在湄公河大区域的门户港口地位，对于泰国发展进出口贸易和促进经济长足发展都具有重要的战略意义。

“疫情期间，很多中方员工选择坚守海外，春节期间也正常施工。项目有序推进，将于2025年高质量完工，成为‘一带一路’沿线的重要港口，为当地经济发展、中国东盟互联互通发挥更大的作用。”中国铁建（东南亚）有限公司廉差邦港项目管理人员谢豫说。这位小伙海外留学回国后，就加入到了“一带一路”的建设中，已驻海外工作五年，成长为项目骨干人才。面对新冠疫情，他同施工团队一起，戴着口罩抓生产，始终坚守在项目一线，为廉差邦港项目的早日建成而奋斗着。

中国铁建（东南亚）有限公司积极融入当地，坚持走属地化发展道路，泰籍员工占到项目人员总数的80%，他们将和中国员工一起庆祝中国新年。“在中国朋友们的热情邀请下，我们乐在其中，深深感受到这个大家庭带给我们的温暖。”廉差邦港项目工作的泰籍管理人员帕萨维说，“通过廉差邦港项目建设这一缩影，我看到了在中国企业的帮助下，我们国家经济发展正在恢复活力，相信不久将会变得更好。”帕萨维对自己国家的发展充满了希望。

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