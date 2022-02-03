人民网莫斯科2月2日电 （记者荣翌）壬寅虎年恰逢北京冬奥。“中国红”遇上“冰雪白”，为这个春节更添一份欢乐喜气。连日来，在俄华侨华人以多种方式庆新春、迎冬奥，表达海外游子对祖国的美好期盼和共同祝愿。

品味春晚文化盛宴

“春晚对于海外华人家庭来说也是一顿‘年夜大餐’，通过春晚透视祖国发展，感受朝气蓬勃的民族精神，不断凝聚着我们对祖国的向心力。”俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长朱余克说。他告诉记者，受疫情影响，尽管今年聚会机会减少，但准时守在电视机前的“春晚之约”依然如期而至。

提起今年春晚，朱余克用“叹为观止”形容舞蹈诗剧《只此青绿》。“这个节目将国画元素融合舞蹈意境，舞出了一卷生动的千里江山图，让人深刻感受祖国山河之美，传统文化之美。”他表示，今年春晚中的冬奥元素也引人瞩目，展现了大国风范，“期待冬奥到来，相信北京冬奥会将是中国呈现给世界的又一张亮丽名片。”

朱余克表示，海外华侨华人不仅会与家人朋友共度新春，也会向俄罗斯朋友传递中国人的“年”文化。春节传统文化醇厚绵长，无论是否回家、身处何地，春节氛围都像磁铁一样吸引着每个中国人。

云端共襄传统佳节

春节期间，一场由莫斯科华侨华人联合会主办的新春晚会在哔哩哔哩等多个网络平台播出。晚会在极具中国特色的太极表演和冬奥手势舞中拉开序幕，中俄两国25位表演者共同呈现了器乐演奏、诗歌朗诵、街舞、合唱等10余个节目。

沈阳音乐学院钢琴系副教授刘家天泽和莫斯科华星艺术团副团长李波是一对旅俄音乐家，两个女儿在莫斯科柴科夫斯基音乐学院附中学习。春节前夕，他们一家四口参加了莫斯科华侨华人联合会新春晚会节目录制。当两个女儿深情朗诵诗歌《我骄傲，我是中国人》时，刘家天泽无比感动和自豪。“参加迎新春活动，对在国外读书的孩子也是一种爱国主义教育。”她说。

年过八旬的莫斯科华侨华人联合会创始人、著名戏剧家、翻译家白嗣宏先生在致辞中表示，祖国兴旺昌盛，让旅居海外的华侨华人倍感自豪。在欢庆中国佳节时，我们也将春节文化介绍给俄罗斯朋友，增进俄民众对中国文化的了解。“北京冬奥会开幕在即，祝北京冬奥会成功举办！”白嗣宏说。

留俄学子献礼冬奥

“我特别想看北京冬奥会，特别期待去中国学习，和中国人一起上课，一起打冰球。”冰球爱好者叶夫根尼娅用流利的中文说。滑雪爱好者奥莉斯则表示，最期待北京冬奥会开幕式和闭幕式的表演，相信中国将举办一届非常精彩的冬奥会。在《一起向未来》的背景音乐中，中国留俄学生总会制作的视频《冬奥之约》送上留俄学子和俄罗斯民众对北京冬奥会的祝福。

这是日前在线播出的2022留俄学生云上春节联欢会中的一个节目。目前，这台由中国留俄学生总会策划制作的晚会，在线观看量已超过30万次。晚会上，来自莫斯科国立师范大学、俄罗斯国立体育大学、莫斯科国立谢东诺夫医科大学、俄罗斯交通大学等俄多所高校代表以视频形式向中国春节和北京冬奥致以美好祝愿。

“相信本届冬奥会将在友好、团结的气氛中以最高水平举办。希望本届冬奥会不仅仅是体育盛会，也成为世界各国相互交流和增进友谊的庆典。”康德波罗的海联邦大学执行校长米哈伊洛芙娜表示。俄罗斯国立体育大学副校长谢尔盖耶夫娜说：“预祝北京冬奥会取得圆满成功！”

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