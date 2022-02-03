人民网里约热内卢2月1日电 （记者吴杰）虎年初一，在中钢玻利维亚公司工作的西梅娜·佩纳给记者发来了小老虎举着“新年快乐”横幅的新春祝福。她是玻利维亚籍商务经理，曾在中国学习、生活，她表示：“我很高兴能与中钢玻利维亚公司一起成长。”

她所在的公司正在承建玻利维亚穆通钢厂，首批重型设备日前抵达苏克雷港市的情景令人难忘：50辆长挂重型卡车沿公路延续数千米，“大块头”重卡都配备约20个车轱辘，共装载了约千吨钢结构设备。这表明钢厂正式进入了现场设备安装阶段。

重型卡车车队在装运抵达的首批大型设备。中钢玻利维亚公司供图

中玻两国于2018年签署“一带一路”合作谅解备忘录，穆通钢厂项目是中玻两国重点产能合作项目，主要包括选矿厂、球团厂、直接还原铁厂、炼钢厂、轧钢厂、自备电厂及配套公辅设施等。玻利维亚新一届政府在其建国200周年暨2025年发展规划中，明确提出通过“加快穆通钢厂项目建设”，推进矿业工业化。穆通钢厂建成投产后，可节约该国50%用于进口钢材的外汇支出，填补现代化钢铁生产空白。

玻利维亚总统阿尔塞在设备抵达仪式上表示，这批设备运抵当地标志着穆通项目即将成就当地钢铁工业梦想。穆通钢厂建成后将成为玻进口替代计划之一，将首先满足玻国内市场需求，极大改变钢材完全依赖进口的现状。玻中坚定友好合作，拥有共同发展理念。玻方开展对华合作将促进玻经济发展，感谢中国提供的帮助。

自2019年1月开工以来，穆通钢厂项目先后完成了基本设计、三通一平建设、营地等临时设施建设、施工单位动迁、详细设计、主要设备订购、第一批钢结构到达玻利维亚现场等多个节点。2020年1月，穆通钢厂曾因玻利维亚政权更迭和新冠疫情等原因停工，11月，阿尔塞新政府组建，此后的8个多月时间内，中国驻玻利维亚大使馆多次与玻总统及矿业部开会讨论项目的复工重启事宜，协调解决复工过程中的一些关键难点。中钢集团与穆通钢厂积极协商，明确了复工的日程表及需要各方努力完成的工作，实现了项目2021年7月按时复工。

中国驻玻利维亚大使黄亚中表示，穆通是玻利维亚未来的钢铁之都。穆通钢厂不仅代表玻利维亚工业化未来，也代表中玻两国友谊。自玻利维亚新政府成立以来，双边战略互信不断深化。中方坚定不移地支持玻利维亚政府工业化发展道路。相信在双方紧密合作下，项目能如期完工、尽早投产，创造经济效益，助力玻经济复苏和冶金工业发展，为玻人民带来实实在在的福祉。

“沉睡的巨人将被唤醒。”穆通钢厂总裁豪尔赫·阿尔瓦拉多 (Jorge Alvarado) 表示，“钢厂建成投产后，穆通钢厂将生产玻利维亚的第一批钢铁，第一阶段每年生产约20万吨钢铁，将满足玻利维亚国内消费的50%。”穆通钢厂依托当前全球范围内未开发的著名大矿——穆通大铁矿，其初步探明储量约570亿吨。钢厂建设将充分挖掘利用当地矿产资源，推进矿业工业化进程，为玻利维亚创造更多的财富。

“中方团队致力于为玻利维亚建设一座现代高效、绿色低碳的综合钢厂，促进其钢铁国产化。”中钢玻利维亚公司经理任建辉介绍，“我们准备了节约新水且占地面积小的干排方案、节能降耗且达到余热回收的链篦机－回转窑方案、减少对电网冲击负荷的炼钢方案及布袋除尘、工业用水净化循环、废钢和氧化铁皮及除尘灰回收循环利用等一系列绿色低碳技术方案，并采用天然气作为还原气体，实现大幅降低氮氧化合物，减少约50%的碳排放。”

尊重当地文化、践行社会责任、利用当地人力资源是中方团队的初衷。据了解，目前中钢管理团队20人，玻方员工150人。随着项目的逐渐开展，将派遣钢厂30个运营人员到中国、墨西哥接受专业培训，以适应玻利维亚第一座全流程钢厂的后期生产运营。项目建设期间，将为当地提供1500个直接工作岗位，3000个间接工作岗位。

“我从与中方员工相处中学到了很多东西。”西梅娜·佩纳表示，“他们很耐心地与我相处，总会找到办法让我理解并找到解决方案。我亲身体验过家乡以外的文化和传统，更体会到在多元化环境中工作的更多意义。我非常开心并感谢有机会在中国的钢铁公司工作，我相信努力会得到回报，并在日常活动中取得成功。”

(责编：崔译戈、吴成良)