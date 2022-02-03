人民网迪拜2月1日电 （记者周輖、沈小晓）春节期间，由中国国务院新闻办公室、中国国际贸易促进委员会主办的“感知中国——走进迪拜世博会”活动在迪拜世博会中国馆亮相，汉服展演、音乐快闪、春联派送、“大象旅行团”“熊猫慢直播”等陆续登场，为迪拜世博会带来浓浓的中国年味儿。

迪拜世博会中国馆外表演音乐快闪。人民网记者 沈小晓摄

10岁的瑞安来自保加利亚，他正和爸爸一起在中国馆外广场的“汉字之树”下拍照。瑞安手里举着一个中国结，爸爸的镜头记录了他兴奋的笑容。“我们学校有中文课，老师表扬我的中文说得很棒！”瑞安骄傲地说，希望学习更多汉字，未来能看懂自己最感兴趣的中国神话故事。在本次活动上，寄托新年祝福的“汉字之树”成为广受欢迎的拍照“打卡点”，树上装饰了中国结、“中”“国”“福”“爱”“顺”等汉字模型，以及用各种语言写下的新春祝福卡片。还有中国的书法家在树前书写春联，将“汉字”艺术品赠送给各国游客，把中国的祝福带去千家万户。

外国游客学写汉字。迪拜世博会中国馆供图

汉服元素在本次活动中吸引不少目光——古色古香的展台上，精美绝伦的汉服引发惊叹；中国馆外工作人员身着各色汉服向游客拜年，馆内志愿者则身着绣有葫芦、柿子、锦鲤等吉祥元素的汉服进行接待和讲解。一场汉服音乐快闪为现场带来高潮，《茉莉花》《我和我的祖国》等经典中国歌曲的优美旋律响起，浓浓的“中国味儿”引发不少华侨华人游客的乡愁，也吸引了各国游客驻足欣赏。作为志愿者，摩洛哥小伙穆罕默德身穿汉服，精神抖擞地站在中国馆入口处，热情耐心地引导着前来参观的游客。他告诉人民网记者，自己曾在上海电力大学学习，在中国时感受到了“热情、包容和安全感”。穆罕默德表示，春节是中国的重要节日，希望尽自己所能，在这期间帮助来参观的世博游客更好理解中国文化、走近中国。

迪拜世博会中国馆外的汉服展示。人民网记者 周輖摄

中国生态建设成果也在本次活动中体现。“大象旅行团”主题展览再现了去年“云南大象出走和回归”的幕后故事，以大象旅行途中新出生的小象为第一视角，讲述了一场人象共生的有爱之旅；“熊猫慢直播”邀请各国游客一起观看熊猫家族的日常生活，《大熊猫新春音乐会》节目中，可爱的大熊猫拿起中国传统乐器琵琶、古筝、长笛，演奏一场充满浓郁中国风的音乐会，赢得了不少喝彩；活动现场还播放了联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会宣传视频，展现了中国首批国家公园的自然奇景和生物多样性，以及人与自然共生的和谐景象。

“听说这几天中国馆有丰富多彩的活动，我早早就来到现场取材，拍到很多有趣的画面。”活动期间，来自萨尔瓦多的记者埃德森·梅拉拉兴致勃勃地参观拍摄，完成了出镜报道。他对人民网记者表示，自己对中国人如何庆祝春节很感兴趣，希望通过自己的报道，让更多观众了解中国文化。“中国馆内的常规展示也十分精彩，其中中国对航天探索的展示让我印象深刻。我推荐每个游客都来中国馆参观体验，他们一定会有所收获。”

本次活动中，“爱”贯穿始终——野生动物的可爱、中国老百姓对动物的友爱、中国年轻人对优秀传统文化的热爱、春节团聚家人之间的相亲相爱，讲述了一个个有爱的中国故事，让世界看到了更加“可信、可爱、可敬”的中国形象。世博会中国馆馆长郭英会向人民网记者表示，此次中国馆举办“感知中国”活动，旨在展现中国文化和传统风俗，加强中外文化交流和多层次文明对话。“游客可以在参与和互动中，了解中国人民如何欢度春节，以此进一步促进海外各界感知中国，传播中国文化。”

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