人民网雅加达2月1日电 （记者徐伟）在中国农历虎年的第一天，印度尼西亚三一一大学孔子学院在印尼中爪哇省梭罗市举办“庆春节 迎冬奥”文化活动，庆祝中国新年到来，喜迎北京冬奥会。

当地民众参与印尼三一一大学孔子学院举办的“庆春节、迎冬奥”文化活动。印尼三一一大学孔子学院供图

当天，活动现场举办了以“我心中的北京冬奥”为主题的绘画比赛、“庆虎年”新春红包设计比赛和“中华小使者”选秀比赛。在绘画比赛中，参赛者充分结合北京冬奥会的特色元素，以明亮绚丽的色彩绘制出一幅幅独特的冬奥会场景。2022年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”深受参赛者喜爱。红包设计比赛精彩纷呈，参赛者将梅花、中国结、长城以及“老虎”等元素融入其中，展现出中国与印尼文化的交融，碰撞出独特的东方美。此外，“中华小使者”选秀比赛也热闹非凡。

三一一大学副校长沙吉丹对中国农历新年到来表示衷心的祝愿，并希望孔子学院能够继续发挥好沟通印尼与中国文化的桥梁作用，推动两国人民的民心相通，祝愿北京冬奥会成功举办。

此次活动历时3小时，赛后由评委选出了各项比赛的优秀作品。“我心中的北京冬奥”绘画比赛二等奖获得者克里桑迪亚说，三一一大学孔子学院举办的文化活动生动有趣，现场展览了孔院教师志愿者们设计的冬奥会海报，给自己带来很多灵感。红包设计比赛二等奖获得者尼基塔认为，活动通过寓教于乐的形式提高了大家的参与感，并让大家在实践之中进一步领会到了印尼和中国文化的融合。

活动还组织了精彩的舞狮表演，并播放了北京冬奥会和三一一大学孔子学院简介等相关视频，吸引大量民众观摩，现场气氛热烈。

三一一大学孔子学院中方院长陆雨告诉记者，此次春节庆祝活动采取“线上+线下”相结合形式，通过丰富多彩的活动内容，向印尼民众传递了与中国农历新年和北京冬奥会有关的信息，喜迎中国农历壬寅虎年新春到来，祝福北京冬奥会。

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