新华社北京2月3日电 特稿：活力中国 开放中国 自信中国——奥运中国的世界印象

新华社记者刘赞 朱瑞卿

北京冬奥会开幕在即，世界目光再次聚焦中国。

从北京到张家口，从冬奥场馆到普通民众，中国以最饱满的热情迎接各国体育健儿的到来，竭尽全力为世界奉献一场简约、安全、精彩的体育盛会。

2008年，北京奥运会给世界留下美好回忆；今天，世界对北京冬奥会充满期待。通过奥运盛会，世界看到持续创新发展、面貌日新月异的活力中国，坚持合作共赢、坚定拥抱世界的开放中国，致力于民族复兴、追求天下大同的自信中国。

活力中国：持续创新发展 面貌日新月异

入住北京冬奥会奥运村的美国雪橇运动员萨默·布里彻最近在社交媒体上发布的一段视频引发网友“围观”。她在视频中兴奋地分享了一件“难以置信的东西”——房间里的智能床，让不少没能参加北京冬奥会的外国运动员羡慕不已。

智能床只是北京冬奥会众多新科技中的一个小小亮点。从奥运场馆100%绿色供电，到提供交通服务保障的氢燃料汽车，中国的绿色低碳技术得到广泛应用；从由“水立方”华丽变身为“冰立方”的国家游泳中心，到通过模块拼装实现赛道快速切换的首钢滑雪大跳台，中国的建筑技术大放异彩；从在场馆内外从事防疫、送餐、物流等工作的机器人，到24小时运作的主新闻中心智慧餐厅，中国先进的信息通信技术无处不在……

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫称赞：“北京冬奥会在减少碳排放、防控疫情、确保赛事安全、为观众带来更好观赛体验等方面采取了不少创新举措。”

“中国赢得（2008年和2022年）两届奥运会举办权的原因非常简单，他们为奥运会能够圆满举办进行了几十年的悉心准备。看看中国的高速铁路，总里程比世界其他国家加在一起还要长，”波兰媒体协会主席马雷克·特拉奇克说。

在巴西伯南布哥联邦大学亚洲研究中心研究员雷南·奥兰达·蒙特内格罗看来，通过北京冬奥会，“我们会越来越明显地看到，整个亚洲，特别是中国在恢复世界经济活力中发挥着关键作用”。

阿西夫认为，走过百年历程的中国共产党带领中国人民取得卓越成就，使中国充满活力，面貌日新月异。“多年来，正如我们通过中国各项发展成就所看到的，中国共产党一直在带领中国追求进步、发展和繁荣。”

开放中国：坚持合作共赢 坚定拥抱世界

张家口赛区云顶滑雪公园新闻运行副经理、来自意大利的伊根·泰纳是一位服务过多届奥运会的媒体信息专家。在中国的工作经历令他印象深刻：“我觉得中国很棒，整个国家非常开放，为了奥运，所有人都在努力。”

中国坚持开放办奥，积极与国际冰雪组织、国际体育组织合作，欢迎各国人士共同为北京冬奥会作贡献。北京冬奥会已成为中国扩大开放的一张名片。

“开放”从一开始就是中国办奥的关键词，中国的办奥历程与对外开放紧密相连。1992年，中国为首次申奥提出主题口号“开放的中国盼奥运”，那一年，邓小平同志发表南巡讲话，引领中国改革开放进入新阶段。2001年，中国申办2008年奥运会成功，那一年，中国加入世界贸易组织，开启深度参与经济全球化的新进程。2013年，中国向国际奥委会正式提出申办2022年冬奥会。那一年，中国提出共建“一带一路”倡议，如今已成为广受欢迎的全球公共产品。

开放是当代中国的鲜明标识。中国坚持对外开放的基本国策，实行积极主动的开放政策，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。今天的中国，货物贸易世界第一，服务贸易世界第二，对外直接投资世界第一，利用外资稳居发展中国家首位。

德国宝马集团负责中国事务的董事尼古拉斯·彼得说，中国在扩大对外开放和加强国际合作方面是“全球标杆”，中国的开放和国际合作理念对全球经济具有重要意义。

当今世界，经济全球化遭遇逆流，新冠疫情对全球供应链造成冲击。面对这样的不利形势，中国庄严承诺：中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托说，尽管疫情肆虐全球，但中国依然没有停止对外开放的步伐，相信未来中国将继续在更加开放、创新的道路上迈进。

自信中国：致力民族复兴 追求天下大同

眼下，变异新冠病毒奥密克戎毒株正在世界多国引发新一轮疫情。面对复杂严峻的疫情，中国政府表示，“有信心为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会”。

中国的自信从何而来？黎巴嫩阿中合作与发展协会副主席皮埃尔·胡里表示，中国在抗疫方面取得了显著的成效，实现了人民健康、社会稳定和国际责任之间的平衡。中国拥有丰富的经验和能力，可以确保冬奥会安全举行。

与此同时，自信的中国也在不断为世界贡献中国智慧、中国方案、中国力量。

中国的绿色转型和减排承诺助推世界低碳环保事业发展；中国的疫苗和物资成为许多国家对抗新冠疫情的有力武器；中国的减贫经验和技术为低收入国家带去摆脱贫困的希望；“一带一路”倡议成为推动国际合作的重要平台；构建人类命运共同体理念成为引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜……

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国不仅在更加积极地参与国际事务，也在更加积极主动地发挥大国作用，履行大国责任，传播中国理念，分享中国经验，惠及全球发展。

北京冬奥会，从主题口号“一起向未来”，到寓意“天地合·人心同”的冬奥奖牌“同心”，再到冬残奥会吉祥物“雪容融”名字中代表包容和融合的“容”“融”二字，处处彰显着中国理念。

阿西夫表示，中国提出的人类命运共同体理念与奥林匹克精神之间存在深层次联系，二者倡导的都是和平、和谐、包容、合作。这样的理念与精神有利于促进各国的经济社会发展和各领域交流合作。（参与记者：郭沛然、马晓冬、李浩、田明、陆睿、林朝晖、张章、朱雨博、闫亮、张玉亮、余谦良、汪奥娜、孙磊、于帅帅、赵焱、陈威华、尚昊、吕迎旭、刘宗亚、苏卡拉、安吉洛斯·察齐斯）

(责编：崔译戈、崔越)