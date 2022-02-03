人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中乌举办2022年“欢乐春节”线上艺术展活动

2022年02月03日10:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网基辅2月1日电 （记者谭武军）中国农历春节来临之际，在乌克兰旅游发展署支持下，中国驻乌克兰大使馆和陕西省文化和旅游厅联合推出的《秦—兵马俑的前世今生》现代艺术展览1日正式上线，开启跨越时空和国度的中乌文化交流，让乌克兰朋友在文化盛宴中感受中国春节浓浓的年味。

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

本次展览以秦始皇兵马俑为主线，从历史、遗产、艺术、文创等角度，融合中国春节、乌克兰风情、陕西民俗等多种文化元素，展现以兵马俑为主题的系列衍生创作成果，如同一幅匠心卓作的画卷，徐徐讲述兵马俑的前世今生。内容设计共分为“历史绵迭”“览古观今”“古法艺作”“中西匠心”“途秦欲旅”“访古出新”“奇思律动”等七大篇章。涵盖兵马俑的发现历史、制造工艺，并融合现代科技手段和创新手法，向人们展示兵马俑的多彩魅力。

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

此次艺术展将持续至4月。

(责编：崔译戈、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部