人民网基辅2月1日电 （记者谭武军）中国农历春节来临之际，在乌克兰旅游发展署支持下，中国驻乌克兰大使馆和陕西省文化和旅游厅联合推出的《秦—兵马俑的前世今生》现代艺术展览1日正式上线，开启跨越时空和国度的中乌文化交流，让乌克兰朋友在文化盛宴中感受中国春节浓浓的年味。

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

本次展览以秦始皇兵马俑为主线，从历史、遗产、艺术、文创等角度，融合中国春节、乌克兰风情、陕西民俗等多种文化元素，展现以兵马俑为主题的系列衍生创作成果，如同一幅匠心卓作的画卷，徐徐讲述兵马俑的前世今生。内容设计共分为“历史绵迭”“览古观今”“古法艺作”“中西匠心”“途秦欲旅”“访古出新”“奇思律动”等七大篇章。涵盖兵马俑的发现历史、制造工艺，并融合现代科技手段和创新手法，向人们展示兵马俑的多彩魅力。

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

“秦—兵马俑的前世今生”现代艺术展览海报。中国驻乌克兰大使馆文教处供图

此次艺术展将持续至4月。

(责编：崔译戈、吴成良)