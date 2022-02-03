新华社莫斯科2月2日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京2日与英国首相约翰逊通电话，讨论乌克兰局势和俄安全保障等问题。

据克里姆林宫网站消息，两国领导人就乌克兰危机以及向俄方提供具有法律约束力的长期安全保障等问题充分交换了意见，普京阐述了对解决这些问题的原则性态度，指出乌克兰长期破坏明斯克协议。

普京表示，北约的所谓“门户开放”政策违反了安全不可分割基本原则，北约却借口“门户开放”，不愿对俄方的合理关切做相应回应。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。同月，俄向美国、北约提交了两份安全保障协议草案，并要求二者做出明确回应。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。

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