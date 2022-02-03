新华社维也纳2月2日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第25次部长级会议，决定今年3月维持原定增产计划。

根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将3月的月度总产量上调日均40万桶。

声明说，与会产油国的最新决定是基于当前原油市场基本面和对市场未来走向的共识。

受多重因素影响，国际油价近期持续攀升，其中伦敦布伦特原油期货价格今年1月底创下2014年10月以来的最高水平。在主要产油国第25次部长级会议召开前，部分市场人士曾期待与会国进一步扩大增产，以缓解原油市场供需失衡，抑制油价过快上涨。

因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国2020年4月达成减产协议。2021年4月，主要产油国决定从当年5月开始逐步增加石油产量。2021年7月，主要产油国在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

根据欧佩克声明，欧佩克与非欧佩克产油国第26次部长级会议将于3月2日举行。

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