新华社明斯克2月2日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部发言人格拉兹2日表示，白俄罗斯决定禁止立陶宛通过铁路过境部分货物，以回应立陶宛此前拒绝白运载钾肥火车入境。

格拉兹当天对媒体说，禁止立陶宛通过铁路过境的货物为石化产品和矿物肥料等，年运输量为150万至160万吨，金额超过10亿美元。相关决定将于2月7日生效。

格拉兹说，在立陶宛决定禁止白俄罗斯货物过境后，白方多次提出协商解决，但立陶宛未做出回应。因此，白俄罗斯被迫采取报复措施。同时，白政府已经制定必要的物流解决方案，将白俄罗斯货物重新定向到可靠合作伙伴的国家海港。

此前，立陶宛政府下令国有铁路公司终止与白俄罗斯大型国有企业白俄罗斯钾肥公司的长期合同，2月1日必须终止双方的交易。

白俄罗斯总理戈洛夫琴科1日就立陶宛当日开始拒绝白俄罗斯运载钾肥火车入境一事表示，将对立陶宛采取严厉报复措施。

白俄罗斯钾肥公司是世界最大矿物肥料供应商之一，占全球钾肥出口量近20%。该公司部分钾肥需要通过铁路运抵立陶宛的克莱佩达港装船转运。

(责编：崔译戈、崔越)