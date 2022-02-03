新华社布鲁塞尔2月2日电（记者康逸）欧盟统计局2日公布的初步统计数据显示，受能源价格大幅上涨影响，2022年1月欧元区通胀率持续攀升，按年率计算达5.1%，高于市场预期，并再创历史新高。

数据显示，1月欧元区能源价格同比上涨28.6%，是推升当月通胀的主因；食品和烟酒价格同比上涨3.6%；非能源类工业产品价格同比上涨2.3%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.3%。

从国别来看，欧洲主要经济体德国1月通胀率为5.1%，法国为3.3%，意大利为5.3%，西班牙为6.1%，均处于高位。

欧洲中央银行近期已大幅上调中期通胀预期，预计2022年欧元区通胀率将达3.2%。分析人士指出，近期飙升的能源价格导致通胀水平持续上升。欧洲近日放松新冠疫情防控措施，经济活动逐渐恢复，进一步推高油价。此外，冬季库存减少，加上对乌克兰局势的担忧等则促使欧洲天然气价格大涨。

目前欧元区的高通胀水平增加了人们对3日举行的欧洲央行货币政策会议的关注。欧洲央行行长拉加德此前表示，截至目前欧洲通胀压力并未失控，市场需求和就业参与度刚刚恢复到疫情前水平。她表示，面对疫情冲击，货币政策和财政政策得当是重要应对手段。

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