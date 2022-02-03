新华社墨西哥城2月1日电 专访：期待出席北京冬奥会开幕式 希望不断深化厄中关系——访厄瓜多尔总统拉索

新华社记者王钟毅 吴昊

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索将于2月3日至6日访华并出席北京冬奥会开幕式。他日前在厄瓜多尔首都基多接受新华社记者专访时表示，中国是厄瓜多尔的重要伙伴，厄瓜多尔发展离不开中国。他期待同中国国家主席习近平会晤并出席北京冬奥会开幕式。

拉索非常赞同习近平主席强调的人民至上理念，表示这一理念“应为世界各国领导人所践行”。他说，他二十世纪九十年代曾访问过中国的北京、上海和西安，中国改革开放的经济活力和蓬勃发展令他印象深刻。

拉索对此次中国之行充满期待。“这是我首次以厄瓜多尔总统身份访问中国”，希望此访能拉近和深化厄中关系。

拉索高度评价北京冬奥会筹备工作。他说，疫情之下，中国为举办冬奥会展现出强大的组织能力，采取了严密的防疫措施。他祝愿代表厄瓜多尔出征本届冬奥会的高山滑雪女运动员莎拉·埃斯科瓦尔取得佳绩。

谈及厄中两国在抗击新冠疫情方面的合作，拉索表示，厄瓜多尔逾六成新冠疫苗由中国提供，这些疫苗为厄方抗击疫情提供了至关重要的支持，厄瓜多尔人民非常感激。

拉索还表示，期待通过此访提高两国合作水平，提高双方贸易和投资自由化便利化水平，促成取得更多务实合作成果，更好造福两国人民。

他说，厄中经济具有互补性。厄瓜多尔物产丰富，有香蕉、火龙果、大虾、鲜花等优质产品。加拉帕戈斯群岛物种多样、基多历史悠久，厄瓜多尔还有丰富的海滩、雨林、美食等旅游资源，欢迎中国游客来厄旅游。此外，厄瓜多尔基础设施建设、能源、电信等领域有大量投资机会，欢迎中国投资者到来。

采访最后，拉索用中文“新年快乐”“恭喜发财”向中国人民表达祝愿。他说：“在虎年春节这个特殊时刻，我向中国人民致以节日问候。祝愿中国人民在虎年健康、幸福，祝愿中国和平、繁荣。”

(责编：崔译戈、崔越)