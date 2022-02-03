新华社加拉加斯2月1日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗2月1日向中国人民致以虎年新春问候，期待在新的一年与中国加强合作，为推动建设和平、公平与繁荣的世界而共同努力。

委外交部1日发布政府公报说，马杜罗代表全体委内瑞拉人民祝中国人民虎年新春快乐，希望在虎年继续深化委中全面战略伙伴关系以造福两国人民。公报说，委内瑞拉将与中方一道维护多边主义，为推动建设和平、公平与繁荣的世界而共同努力。委方愿与中方一道积极推动“一带一路”建设、落实全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。

公报还说，委内瑞拉感谢中国为抗击全球新冠肺炎疫情所做的一切努力，这对委内瑞拉成功控制国内疫情起到了关键作用。

当天晚上，马杜罗在全国电视讲话中再次向中国人民表达节日问候。他说，相信在习近平主席领导下，中国人民在虎年一定会取得新的伟大成就。

委内瑞拉副总统罗德里格斯、外交部长普拉森西亚当日也在社交媒体上发文，向中国人民表达新春祝福，表示希望两国在虎年进一步加强合作，推动构建人类命运共同体，造福两国和世界人民。

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