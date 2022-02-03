新华社华盛顿2月1日电（记者高攀 许缘）美国财政部日前公布的数据显示，美国联邦政府债务规模已突破30万亿美元大关。在美国通胀高企和美国联邦储备委员会准备开始加息的背景下，美国政府债务不可持续的风险增大。

这是2020年4月29日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币上的美国财政部大楼。（新华社记者刘杰摄）

数据显示，截至1月31日，美国未偿联邦政府债务余额约为30万亿美元，其中公众持有的债务约23.5万亿美元，政府间债务约6.5万亿美元。这已大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值。

美国媒体指出，联邦政府债务突破30万亿美元的时间较此前预期提前数年，部分原因是美国政府为应对新冠疫情出台了多轮财政纾困措施并依靠发债筹集资金。

美国彼得·彼得森基金会首席执行官迈克尔·彼得森对此发表声明说，30万亿美元的债务对所有美国人来说是一项“严重警告”，事关美国未来经济健康、代际公平。不断攀升的巨额债务将使美国不能更好应对气候变化、下一次大流行疫情，以及构建包容性的经济。

彼得森指出，联邦政府债务不断累积是国会民主、共和两党在财政问题上多次“不负责任”的结果。过去几十年，华盛顿政客多次选择减税或政府支出计划，而非考虑美国未来。他敦促美国决策者认真解决政府债务问题，重塑财政可持续性。

美国国会去年12月通过立法将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元至约31.4万亿美元，暂时避免政府债务违约。但从中长期来看，美国公共债务规模不断攀升的状况不可持续。特别是随着美联储计划今年开始多次加息，美国债务利息成本也将逐步上升。美国国会预算办公室警告，日益沉重的债务负担和更高的通胀率可能增加财政危机风险，削弱市场对美元的信心，并抬高私营企业在国际市场的融资成本。

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