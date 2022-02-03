新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者消息：在壬寅虎年到来之际，我驻外使领馆以多种形式同驻在国各界人士、华侨华人、中资机构、留学生代表共庆农历春节，祝愿中国与世界共同发展，“天下一家”。

中国驻美国大使馆举行线上春节招待会，中国驻美国大使秦刚表示，在中国传统文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象征。在虎年，我们要努力推动中美关系健康稳定发展，造福两国人民和世界。北京冬奥会即将开幕，衷心祝愿世界各国冰雪健儿共享奥运盛会。

中国驻英国大使郑泽光在大使馆举行的中英教育界线上新春招待会上致辞时说，在中英双方共同努力下，2021年两国教育交流与合作取得硕果。新春招待会后，由全英中国学生学者联谊会主办的线上春节联欢晚会拉开帷幕，中国古典乐曲、民族舞、魔术以及英国歌剧等节目精彩纷呈。

中国驻法国大使卢沙野与旅法侨团座谈时表示，在法侨胞是中法人文交流、经贸合作的重要组成部分，为推动双边关系发展、传播中华文化作出了重要贡献。他勉励大家增强创新意识，紧跟时代步伐，求新求精求变，充分发挥中华文化优势和自身特点，促进产业升级迭代和高质量、多样化发展，不断提高竞争力。

中国驻日本大使孔铉佑发表新春贺辞说，今年是中日邦交正常化50周年，期待双方以此为契机，共同推动两国关系持续改善，不断造福两国和两国人民。希望广大旅日同胞发挥优良传统，继续积极投身祖国发展建设，为中日友好贡献力量。北京冬奥会即将开幕，相信必将成为载入史册的盛会，给疫情之下的世界带来更多希望和勇气。

中国驻大阪总领馆举办新春线上招待会暨“春节包”发放仪式，中国驻大阪总领事薛剑在新春致辞中展望2022年说，北京冬奥会、党的二十大、中日邦交正常化50周年等喜事在即，愿与领区同胞一道，携手共创美好未来。精心准备的“春节包”里除防疫物品外，还有小米锅巴、小麻花、豆干等中国特色小吃和春联、福字等春节物品。

中国驻印度大使馆举行春节视频座谈会，旅印华侨社团、中资企业、媒体、留学生代表等约300人在线参加。中国驻印度大使孙卫东表示，希望大家做中印友好的使者，推动双边务实合作，促进人文交流互鉴，为中印交往添砖加瓦。

中国驻韩国大使邢海明在大使馆举行的在线春节联欢会上表示，2022年注定是不平凡的一年，北京冬奥会即将拉开帷幕，中韩将迎来建交30周年。祖国永远是海外侨胞最坚强的后盾，使馆永远是在韩华侨华人的家，使馆将不断提高工作水平，给大家排忧解难，提供更多更好的服务。

中国驻乌克兰大使馆主办“迎新春·庆冬奥”灯光秀，将丰富的视觉表达与高科技结合，中国窗花、剪纸虎、福字、祥云、梅花等春节传统喜庆元素依次呈现，向乌克兰首都基辅市民送上新春祝福。北京冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”携手登场，在国家速滑馆“冰丝带”的背景下，邀请乌克兰人民共赴“冰雪之约”。

中国驻瑞典大使崔爱民在大使馆举办的线上春节招待会上表示，感谢侨胞们过去一年克服困难团结抗疫，关心祖国发展建设，推动中瑞关系发展和各领域务实合作，希望大家充分展现海外侨胞良好形象和精神风貌，为推进中瑞各领域务实合作作出更大贡献。

中国驻瑞士大使馆携手驻苏黎世总领馆举办线上春节联欢晚会。中国驻瑞士大使王世廷表示，过去的一年，中瑞关系在疫情中经受住重重考验，必将迎来更加美好的明天，祝愿广大在瑞同胞新的一年虎虎生威、如虎添翼，事业再上一层楼。（参与记者：郭丹、姜俏梅、高攀、刘芳、李东旭、聂晓阳、周思雨、陆睿、和苗、赵旭、张代蕾）

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