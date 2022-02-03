新华社北京2月2日电 特稿：“虎虎生威”迎新春 海外同胞共祝祖国昌盛繁荣

新华社记者赵菁菁

大红灯笼高高挂，红红火火庆佳节。辞别旧岁虎年至，春回大地万物生。

这个农历虎年新春，身处世界各地的同胞们欢度春节，期盼冬奥，祝福伟大祖国“虎虎生威”、昌盛繁荣；祈愿新的一年世界战胜疫情，“春满人间”。

猛虎生翼：“中国红”与“冬奥”完美相遇

日本东京塔点亮喜庆的“中国红”灯光，与塔身上取自北京冬奥会口号“一起向未来”中的“未来”两个汉字交相辉映……在日华侨华人与日本各界人士1月31日在耀眼夺目的“中国红”中喜迎新春，祝福冬奥。

在源远流长的中华传统文化中，春节是最重要的综合载体，最富有人情味的温馨记忆，最浓墨重彩的特殊表征。当传统春节与冬奥会“喜相逢”，这个全球瞩目的节日注定给华夏儿女带来更多欢庆和荣耀。

走进巴西圣保罗侨界业余文化团体唐韵艺术团排练基地，欢快的节日气氛扑面而来。艺术团正在为春节演出排练特别节目《春风十里报新年》。艺术团团长林筠激动地表示：“今年冬奥与春节互添光彩，浓郁的节日气氛加上拼搏的体育精神让虎年新春格外有意义。”

在澳大利亚堪培拉定居16年的王峤像往年一样，在客厅里挂上中国结，家里洋溢着节日气氛。随着北京冬奥会临近，王峤和女儿期待观看比赛直播，给奥运健儿加油。王峤表示：“冬奥会和春节完美相遇，希望可以传递我们中国独特的文化，让大家知道，我们团结在一起，可以战胜疫情，有更好的未来。”

万水千山隔不开海外同胞的赤子之心，也挡不住血浓于水的同胞之情。在丰富多彩的活动中，海外同胞表达着对祖国的殷殷祝福。

由南非立法首都开普敦侨界举办的贺新春、迎冬奥云端春晚1月28日播出。在开场节目中，大批华侨华人扶老挈幼登上当地著名景点锡格纳尔山，手举“我爱中国，我爱中国节”的黄字红底横幅，齐声祝福祖国繁荣昌盛、海内外同胞新春快乐。

尽管新西兰正面临新一波新冠疫情冲击，首都惠灵顿仍充满丰富多彩的中国春节元素，巨大的中国结、剪纸、福字、大红灯笼和双语庆祝招贴画等将惠灵顿装饰得年味儿十足。新西兰华侨华人社团也举办线上线下各类庆祝活动，通过诗歌、绘画、朗诵、歌舞等多种形式表达对春节和冬奥会的祝愿。

80多岁的旅新老华侨王瑞彬表示：“中国克服诸多困难举办冬奥会，显示出中国的大国自信、责任与担当。我们海外华侨华人对北京冬奥会的期待与骄傲之情难以用言语表达，期待中国为世界人民献上一场精彩卓越的奥运盛会。”

春节遇上奥运，是一段特殊的缘分。两场盛事相遇，必将交织出美美与共的旋律。

虎啸风生：疫情中书写坚守与奋斗

“虽然疫情下海运时间和成本大幅上升，但公司还是保证了从国内进口的中国食品在年前运到并上架，同时还制作了汤圆、水饺，准备了对联、灯笼、福字等年货”，在约旦创业已有12年的江苏人林凤琴说，希望在约旦华侨华人能过一个丰富多彩的中国年。

疫情期间，为帮助解决在约华侨华人基本物资供应，林凤琴和丈夫经营的超市和农场紧急调配物资，开通微信超市，不间断地为在约使馆、中资企业、华侨华人提供农产品等物资供应和配送服务。

无论在哪里，总有些年味儿让人惦记。在菲律宾首都马尼拉的中国城，每逢春节，各家传统糕饼店前都会排起长队。软糯香甜的中式糕饼，不仅是有仪式感的可口食品，更代表当地华侨华人对团圆的期盼。但疫情让当地的传统糕饼店一度陷入危机。蔡青山家族的百年老店已经营了四代，疫情期间，这家老字号被迫停业了好一阵子。为摆脱疫情影响，店主蔡青山开拓思路，不仅开设了自家网店，还让店铺入驻当地多个主流电商平台，把生意从线下做到了线上，现在网络订单正在稳步增加。

从亚洲到南美，从非洲到中东，海外同胞挥洒热情，奋斗拼搏，在疫情中书写了一个个勇毅坚守的动人篇章，向世界展示了新时代的中国形象、中国温暖、中国力量。

忙碌，困难，坚持……这是疫情开始以来最常在张廷洪脑中出现的词汇。张廷洪是埃及苏伊士运河大学孔子学院的中方院长。疫情暴发后，一些同事不得不离开岗位。面对众多的教学任务，张廷洪在去年7月任期到期后毅然选择留任，保障孔院的运转。“丁财两进家兴旺，富贵如春全家福”，新春伊始，张廷洪祈愿每一位同胞家庭兴旺，希望疫情早日消散，祖国在虎年蒸蒸日上，国泰民安。

在柬埔寨金港高速公路项目的工地上，除夕当日机械依然轰鸣；新春佳节，在西非的中国第九批赴马里维和工兵分队的官兵依然奋战在维和一线；在坦桑尼亚，第31期中国援桑给巴尔医疗队依然留守在援外医疗岗位上……身体力行，不畏艰苦，坚守岗位，是他们对祖国献上的最朴实无华的无声祝福。

虎跃新程：当好祖国的桥梁和使者

繁荣昌盛的祖国是海外同胞生存发展的根基和坚强后盾。在刚刚过去的农历辛丑牛年，中国共产党迎来百年华诞，中国如期打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，中国正乘势奋进，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

“‘春节包’是‘家书’，更是呵护。面对疫情，没有哪个国家能像祖国这般关怀异乡学子，”乌克兰哈尔科夫国立茹科夫斯基航空航天大学本科生杨晓旭在收到中国驻乌克兰大使馆发放的“春节包”后满心欢喜。

“春节包”“健康包”“春苗行动”，让身处海外的同胞们时刻感受到祖国的牵挂和关怀，浓浓的家国情在心中流淌；海外同胞也时刻心系祖国，为推动祖国与所在国的友好情谊添砖加瓦，当好桥梁和使者。

在日本，从组织华侨华人迅速义捐、驰援武汉，到救助在日感染的侨胞，全日本华侨华人社团联合会一直奋战在抗疫最前线；在巴西，向当地贫困社区进行捐赠，巴西中国和平统一促进会为增进中巴人民互相了解贡献力量……许许多多的海外同胞在过去一年团结一心，在各自领域里努力耕耘，报效桑梓。

虎年已至，在中国传统文化中，虎是百兽之王，是力量、勇敢、无畏的象征，虎年承载着海外同胞对祖国在新的一年龙腾虎跃、繁荣昌盛的美好祝愿，对世界各国扫除疫情阴霾、恢复欣欣向荣气象的真诚祈福。

在古巴哈瓦那大学攻读语言学博士学位的中国留学生欧阳超凡说：“我热爱我的祖国，期待虎虎生威的中国虎年带给世界好运。”（参与记者：郭丹、罗婧婧、陈昊佺、白旭、岳东兴、吴丹妮、冀泽、王昊、吕天然、陈威华、赵焱、卢怀谦、郭磊、吴长伟、刘锴、闫洁、谢昊、林朝晖、李东旭）

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