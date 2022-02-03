新华社莫斯科2月1日电（记者胡晓光）俄罗斯总统普京1日说，美国和北约对俄安全保障建议的回复无视俄方原则性关切。

据俄罗斯媒体报道，普京当天在莫斯科会见到访的匈牙利总理欧尔班后举行的记者会上表示，俄方正认真分析美国和北约对俄安全保障建议的书面答复。“现在已经明确的是，俄方的原则性关切被无视了。”

普京表示，俄方有三项关键要求，即北约停止扩张、放弃在俄边境附近部署打击性武器、北约在欧洲的军事基础设施恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态，但这些要求在书面答复中未得到相应考虑。

普京说，美国利用乌克兰作为遏制俄罗斯的工具，而不是关心乌克兰的安全，美国想把俄罗斯拖入武装冲突。俄罗斯希望避免局势升级，为此必须保障包括俄罗斯在内的所有各方安全。他同时希望安全保障对话继续下去。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在俄乌边境集结重兵，可能准备“入侵”乌克兰。俄方否认这一说法。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。同月，俄向美国、北约提交了两份安全保障协议草案，并要求二者作出明确回应。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就上述安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方正式递交关于安全保障建议的书面答复。

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