新华社北京2月1日电 2月1日，针对日本国会众议院审议通过所谓“涉华人权决议”，全国人大外事委员会发言人尤文泽发表谈话。全文如下：

2月1日，日本国会众议院不顾中方严正交涉，执意通过所谓“涉华人权决议”。日方上述做法粗暴干涉中国内政，严重违背国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，损害两国政治互信，对中日关系改善发展造成严重干扰破坏。我们坚决反对日方打着“人权”的幌子搞政治操弄。对于任何企图干涉中国内政、损害中国利益的恶劣行径，中方必将予以坚决有力回击。

尊重和保障人权是中国宪法规定的重要原则。中国坚持以人民为中心的人权理念，通过建立健全法律法规和制度体系，发展国家各项事业，推动宪法实施，落实宪法规定的人权保障原则和精神，公民的政治、经济、文化、社会等各方面权利充分实现，中国人权事业取得举世瞩目的巨大成就。

中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权，不需要他国来评判。日本应该做的是深刻反省自身历史和人权劣迹，而不是追随他国炒作涉华议题、恶意抹黑中国、横加干涉中国内政。将人权问题政治化、工具化不得人心，是注定要失败的。

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