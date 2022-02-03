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美国防部宣布将向欧洲增派部队 俄方认为这一决定具有“破坏性”

2022年02月03日07:14 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月2日电（记者邓仙来）美国国防部2日宣布将向欧洲增派部队，以应对俄罗斯与乌克兰边境地区的紧张局势。俄外交部副部长格鲁什科对此表示，美方的这一决定是“破坏性举措”，将加剧军事紧张。

　　美国国防部发言人约翰·柯比当天在新闻发布会上说，美国将“在未来数天内”从北卡罗来纳州布拉格堡陆军基地调遣约2000名军人到德国和波兰，并将目前驻扎在德国的约1000名美军部署到罗马尼亚。

　　柯比说，国防部此前已命令约8500名美军进入“高度戒备”状态，此次部署是在此基础上的进一步举措，且不是永久性的，旨在应对当前安全局势的变化，“确保北约盟友获得强有力的防御能力”。

　　柯比表示，由于北约尚未调动其快速反应部队，此次部署是基于美国与德国、波兰和罗马尼亚之间的双边协议，人员受美国指挥。他说，美军部队将不会进入乌克兰作战，美国正持续评估其军力部署，“可能很快”再次增加军力。

　　另据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格2日在一份声明中说，北约欢迎美国决定在德国、波兰和罗马尼亚部署更多部队，这是美国履行承诺的一个“强有力信号”。

　　俄副外长格鲁什科当天表示，美方的这一决定是“破坏性举措”，将加剧军事紧张。俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基表示，美国通过向欧洲增派部队，试图将关注焦点从安全保障议题转移到乌克兰局势。此举是在“秀肌肉”，极具“破坏性”。

　　美国总统拜登1月28日说，他近期将派遣少量美军至东欧地区及北约成员国境内，以应对俄乌边境地区的紧张局势。

　　近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：任珂、耿鹏宇）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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