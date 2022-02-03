本报记者 周 輖 沈小晓

春节期间，由中国国务院新闻办公室、中国国际贸易促进委员会主办的“感知中国——走进迪拜世博会”活动在迪拜世博会中国馆亮相，汉服展演、“汉字之树”打卡、春联派送、“大象旅行团”“熊猫慢直播”等颇具文化特色的环节吸引了众多游客，为迪拜世博会带来浓浓的中国年味儿。

中国馆内外，工作人员和志愿者身着各色汉服向大家拜年，汉服上寓意吉祥的锦鲤等绣花图案引人注目。一场汉服音乐快闪更把现场气氛推向高潮。担任志愿者的摩洛哥小伙穆罕默德说，自己曾在上海电力大学学习。春节是中国重要的传统节日，相信通过 类似活动，各国游客能更好理解中国文化、更深入了解中国。

“大象旅行团”主题展览再现了去年“云南大象出走和回归”的幕后故事；“熊猫慢直播”则邀请各国游客一起观看熊猫家族的日常生活。活动现场还播放了联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会宣传视频，展现了中国首批国家公园的自然奇景和生物多样性，以及人与自然共生的和谐景象。

迪拜世博会中国馆馆长郭英会表示，此次中国馆举办的系列活动，旨在展现中国文化和传统风俗，加强中外文化交流和多层次文明对话。“游客可以在参与和互动中，了解中国人民如何欢度春节，以此进一步促进海外各界感知中国，传播中国文化。”

（本报迪拜2月2日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月03日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)