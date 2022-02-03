本报记者 周翰博

“奥林匹克运动会象征着各国人民之间的和平与友谊，象征着不同民族和拥有不同政治信念人民的团结及对奥林匹克精神的尊崇，即呼吁国家与人民间的相互理解、开放和相互亲近。”2月1日，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在土首都阿什哈巴德接受中国媒体联合采访时表示，“考虑到这一体育盛事对全世界的重要意义，我决定出席北京冬奥会开幕式。”

“我相信，北京冬奥会将取得多项丰硕成果，成为世界体育史上的光辉一页和各国人民共同的节日。”别尔德穆哈梅多夫表示，中方为北京冬奥会做了大量细致周到的准备工作。无论是在组织方面，还是在体育竞技方面，北京冬奥会都将是一届高水平的赛事，将在公平竞赛、相互尊重和巨大观赛热情的气氛中举行。

1992年1月，中国同土库曼斯坦建立外交关系。回顾建交30年的历程，别尔德穆哈梅多夫指出，土方高度赞赏并永远铭记中方给予土方的有力支持。土中两国在国际舞台上有效互动，相互支持，为促进地区和平与发展作出重要贡献。“对土库曼斯坦而言，中国不仅是世界经济和工业发展的重要推动者，广阔而充满希望的市场，更是可靠和值得信赖的朋友。”

“起始于土库曼斯坦的中国—中亚天然气管道是两国在平等互利基础上发展伙伴关系的重要例证。”别尔德穆哈梅多夫强调，土中能源供需优势互补，合作潜力巨大。土中两国在政治、经贸、交通、能源、投资、高科技和文化等各领域的合作空间广阔，前景可期。

别尔德穆哈梅多夫指出，推动落实“复兴丝绸之路”发展战略和共建“一带一路”倡议对接，能够为欧亚大陆经济发展注入强大动力，为老百姓带来实实在在的福祉。

2014年访华期间，别尔德穆哈梅多夫与习近平主席在北京共同出席世界汗血马协会特别大会暨中国马文化节活动，并向中方赠送一匹汗血马。“汗血马见证了土中悠久的交往史。” 别尔德穆哈梅多夫强调，人文领域合作是加强两国友谊和相互了解的重要因素。两国民众对彼此的艺术和文化有着共同的兴趣，双方将继续为各领域人才广泛接触创造便利条件。北京冬奥会将为两国体育合作注入新动力。“土中两国传统友谊将代代相传。”

采访即将结束时，别尔德穆哈梅多夫向中国人民送上新春祝福。“衷心祝愿中国经济社会发展取得新的伟大成就，祝愿中国人民幸福安康，生活蒸蒸日上。”

《 人民日报 》（ 2022年02月03日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)