新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历虎年春节到来之际，多位外国政要和国际组织负责人通过各种形式，向中国和中国人民、华侨华人送上新春祝福，祝愿北京冬奥会圆满成功，希望在新的一年里同中国加强合作，共创美好未来。

联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞，向全球华人致以最美好的祝福，祝愿北京冬奥会圆满成功。他说：“老虎象征着力量强大、生气勃勃、勇气十足、坚韧不拔、果敢无畏。这些都是我们今天面对前所未有之挑战所需要的品质。”他感谢中国和中国人民对多边主义和联合国的投入与支持。古特雷斯还说，他即将出席北京冬奥会开幕式。“奥林匹克精神是人类团结的灯塔，我期待冬奥会安全举行并圆满成功。”

捷克总统泽曼以录制视频方式向中国驻捷克大使馆举办的2022年云端“欢乐春节”活动致贺词，祝贺中国春节到来。他说，捷中两国都追求发展繁荣、拥有丰富的文化遗产。近年来，中国取得诸多重大成就，成为重要的科技强国。祝愿中国朋友新年快乐、诸事顺遂。

南非总统拉马福萨在中国驻南非大使馆举办的线上“欢乐春节”活动上向中国人民祝贺新春。他说，当前，我们正迎来疫后复苏与重建，衷心期望南非和中国的全面战略伙伴关系为两国、地区及世界带来经济增长，实现共同繁荣。

菲律宾总统杜特尔特发表致辞，为在菲华侨华人送上节日祝福。他表示，期待虎年为菲律宾带来更多发展机遇，并祝愿菲中友好关系不断深化。

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多向哥华侨华人华裔协会致新春贺函，向全体旅哥华侨华人致以新春祝贺和美好祝福。他说：“哥斯达黎加人民祝贺优秀勤劳的中国人民取得伟大成就。哥斯达黎加感谢全体中国侨民的勤奋、守纪和真情，这些特质无疑丰富了我们的多民族和多元文化特征。”

哈萨克斯坦总理斯迈洛夫通过中国驻哈大使馆祝福全体中国人民新春快乐，虎年吉祥。他表示，哈方高度重视哈中关系，希望哈中关系在虎年持续发力，更好地造福两国人民。他还表示，哈方坚定支持中方举办冬奥会，相信北京冬奥会将成为奥林匹克历史上又一次精彩而难忘的盛会。

巴布亚新几内亚总理马拉佩代表巴新政府和人民，向中国政府和人民致以新春祝福。马拉佩表示，两国人民的交往可追溯到19世纪，双方友好关系一直延续至今。长期以来当地华人为巴新经济发展作出了贡献。祝愿中国人民新年快乐，祝愿中国繁荣昌盛，两国关系持续深化发展，不断造福两国人民。

丹麦首相弗雷泽里克森向中国人民和在丹华侨华人致春节贺信，祝愿中国人民和在丹华侨华人春节快乐、虎年吉祥。她说，丹麦和中国在气候、能源、环境等诸多领域有广泛共同利益，期待双方携手共创一个更加绿色、更可持续的世界。

摩尔多瓦总理加夫里利察录制视频祝贺中国新春的到来。她说，亲爱的中国朋友们，在庆祝除夕和春节来临之际，祝大家春节阖家快乐、幸福，万事如意！

保加利亚副总统约托娃在发给中国驻保加利亚大使馆的贺信中祝福中国人民幸福安康。她表示，保中友好关系源远流长。相信在新的一年里，深化两国合作、巩固两国人民之间的友谊将有更多机遇。

伊朗外长阿卜杜拉希扬在社交媒体上用中文祝福中国新春佳节。他说，在中国新春佳节、北京冬奥会双喜临门之际，谨向中国政府和人民致以最美好的祝福。祝北京冬奥会办得虎虎生风，中国人民新春龙腾虎跃！我们要以生龙活虎的干劲落实两国全面合作计划，让开启第二个50年的伊中关系如虎添翼！

世界贸易组织总干事伊维拉、英国首相约翰逊、英国王储查尔斯、法国总统马克龙、新加坡总统哈莉玛也通过各种形式向全球欢度春节的人们送上新春祝福，愿人们在农历虎年获得幸福、健康和成功！（参与记者：王丽丽、陈斌杰、张代蕾、邓耀敏、杨晓红、张继业、高文成、王守宝、林晶、张琪、王建刚、荆晶、范小林、林惠芬、林浩、郝亚琳、唐霁、闫洁、刘锴）

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