新华社迪拜2月1日电（记者苏小坡）1月31日，由中国国务院新闻办公室、中国国际贸易促进委员会主办的“感知中国——走进迪拜世博会”活动在迪拜世博会中国馆揭幕。“大象旅行团”“熊猫慢直播”、汉服展演、汉服音乐快闪等活动陆续登场，为迪拜世博会带来浓浓的中国味儿。

2021年，一群云南大象的“出走”让全世界瞩目，在无数中国人的默默守护下，长途旅行后的大象终归家园，创造了世界级奇观。“大象旅行团”主题展览再现了幕后故事，以大象旅行途中新出生的小象为第一视角，讲述了一场人象共生的有爱之旅，现场游客表示被这种人与自然的和谐之美所打动。

憨态可掬的大熊猫，已成为最具辨识度的中华文化符号。此次活动在迪拜世博会现场开通“熊猫慢直播”，邀请各国游客一起观看熊猫家族的日常生活。在疫情背景下，熊猫的幸福生活有着神奇的“治愈功效”，让人感受到温情。央视网熊猫频道出品的《大熊猫新春音乐会》赢得不少喝彩，可爱的大熊猫拿起中国传统乐器，为全世界游客“演奏”一场充满中国风的音乐盛宴。

活动现场还播放了联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会宣传视频，展现中国首批国家公园的生物多样性，也展现出生态中国建设的成果、人和自然共生的和谐景象。

来自河南修武和海外汉服品牌“听月小筑”的汉服作品登上世博会舞台。古色古香的展台上，精美绝伦的汉服引发惊叹，掀起一场中华文化风潮；中国馆外的工作人员身着各色汉服向游客拜年，馆内的外国志愿者则身着绣有葫芦、柿子、锦鲤等吉祥元素的汉服接待各国宾客，创造出沉浸式的“中华文化之旅”。

一场汉服音乐快闪为现场带来高潮，随着《茉莉花》《我和我的祖国》等经典中国歌曲的优美旋律响起，浓浓的中国味儿引发不少华人游客的乡愁，也吸引了各国游客驻足欣赏。

“感知中国”以传播中国优秀文化，增进中外文化交流和文明互鉴为使命。活动策划者表示，本次活动中，“爱”贯穿始终——野生动物的可爱、中国老百姓对动物的友爱、中国年轻人对优秀传统文化的热爱、春节团聚家人之间的相亲相爱，讲述了一个个有爱的中国故事，让世界看到了更加“可信、可爱、可敬”的中国形象。

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