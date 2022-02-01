新华社北京2月1日电 题：中俄元首“冬奥之约”开启两国关系新篇章

新华社记者郝薇薇 谢琳 商婧 何梦舒

进入2月，北京的喜庆气氛愈发浓厚。虎年春节与冬奥盛会接踵而至，“双奥之城”吸引全球目光。

一起庆冬奥、过大年，俄罗斯总统普京也将来华访问并出席北京冬奥会开幕式。

熟悉的地方，亲切的朋友。这将是普京总统近三年再次访华，也将是他同习近平主席自2013年以来第38次会晤。

一个多月前，中俄元首“云端”相见。习近平主席一席话犹在耳畔：“我对我们的‘冬奥之约’十分期待，愿同你携手‘一起向未来’，共同开启后疫情时期中俄关系崭新篇章。”

从索契到北京——邻居办喜事，专程来贺喜

新冠疫情改变了各国对外交往方式，普京总统此次北京之行格外不同寻常。“两国元首近两年来首次线下会晤”“今年开年国际关系中的重大事件”……特殊的日程，展现特殊的情谊，彰显特殊的意义。

“邻居办喜事，我当然要专程来当面向你贺喜”，2014年中国新春佳节之际，习近平主席飞赴俄罗斯索契出席冬奥会开幕式，这是中国国家元首首次出席在境外举行的大型国际体育赛事。此次北京冬奥会，普京总统率先确定来华出席开幕式，并多次表达对中方成功办赛的信心，“完全有理由相信北京冬奥会将展示出真正的高水平，为世界奥林匹克大家庭史册谱写光辉篇章”。

从黑海之滨到燕山脚下，跨越8年时光的“冬奥互访”，成为中俄两国办大事喜事相互支持的生动见证。

“亲戚越走越亲，朋友越走越近。”中俄大地，冬去春来，留下两国元首同行的足印。

犹记莫斯科红场胜利日庆典，战机列阵飞越长空，习近平主席同普京总统在观礼台首排比肩而立，神情庄重；难忘北京天安门广场“9·3”阅兵，各国嘉宾沿红毯登楼观礼，习近平主席和普京总统并肩而行，热情交谈。2017年、2019年两届“一带一路”国际合作高峰论坛，普京总统率团出席；东方经济论坛、圣彼得堡国际经济论坛两大俄罗斯主场外交，习近平主席亲赴现场致辞。

以心相交者，成其久远。“好朋友、老朋友、真朋友”，成为习近平主席和普京总统对彼此最亲切的称呼。

——一处处细节，体现对好朋友、老朋友、真朋友的用心。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式后，中方作了一项特殊安排——在友谊宾馆举行清华大学向普京总统授予名誉博士学位仪式。置身因中苏友好交往而兴的古朴花园，回忆半个多世纪前的往事，习近平主席对普京总统说，“在此会面多了一份同历史的联系”。

亚信杜尚别峰会期间，普京总统带着精心准备的生日蛋糕和俄罗斯冰淇淋前往习近平主席下榻宾馆，当面向习近平主席祝贺生日。两位领导人忆起在印度尼西亚巴厘岛为普京总统庆祝生日的场景，笑意盈盈。

——一项项礼遇，表达对好朋友、老朋友、真朋友的敬重。

2013年3月，习近平担任国家主席后首访俄罗斯。抵达莫斯科首日，普京总统全程陪同，历时8个小时。

2018年6月，普京总统选择中国作为新任期首个进行国事访问的国家。北京人民大会堂金色大厅，习近平主席郑重将中华人民共和国首枚“友谊勋章”配挂在普京总统胸前。

——一场场交流，不断深化着好朋友、老朋友、真朋友之间的理解和信任。

2018年6月，习近平主席和普京总统同乘高铁赴天津出席中俄友好交流活动。一条长桌，相对而坐，两位领导人兴致勃勃谈起运输网络布局规划的经验。

2019年6月，习近平主席和普京总统同游涅瓦河，共同登上打响十月革命第一炮的阿芙乐尔号巡洋舰，追忆峥嵘岁月。上岸后，两位领导人移步冬宫，深谈至午夜。

在中俄元首的交往中，交流的议题越来越广、探讨的合作越来越实、交心的程度越来越深，在大国领导人之间绝无仅有。

习近平主席一语道明中俄元首的“友谊秘诀”：“我们对当前世界大势看法相近，在治理国家方面理念相通，肩负两国各自发展振兴的历史责任。最重要的是，我们对中俄关系的战略意义有高度一致的认识，对推动两国关系持续深入发展怀有共同的决心和愿望。”

从推动“世代友好”到奔赴“星辰大海”——元首定向领航，中俄合作提质升级、更好造福两国人民

一点点累土，一层层夯实。中俄关系正处于历史上最好的时期，已经成为互信程度、协作水平、战略价值最高的大国关系，这关键靠的是两国元首战略引领。

中俄关系每向前迈进一步，都离不开两国元首的共同擘画、亲自推动：2013年共同签署关于合作共赢、深化全面战略协作伙伴关系的联合声明，2014年共同签署关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明，2017年签署关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明……2019年中俄建交70周年之际，习近平主席和普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

2021年《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在中国共产党百年华诞前夕，在北京和莫斯科，习近平主席与普京总统“云相见”。两国元首秉持“世代友好、合作共赢”的缔约初心，正式宣布条约延期并赋予其新的时代内涵。

这些中俄合作的重大进展，都凝结着两国元首的心力：共同商定举办“青年友好交流年”“媒体交流年”“地方合作交流年”“科技创新年”“体育交流年”，共同决定成立中俄能源商务论坛，一同参观长城汽车图拉州工厂下线汽车展，一道见证中俄东线天然气管道投产通气……

这些中俄友好的动人时刻，都留下了两国元首的身影：一起访问“海洋”全俄儿童中心，看望曾在那里疗养的四川地震灾区学生和当年照料他们的俄罗斯老师；共同观看中俄青少年冰球友谊赛，同小球员逐一击掌问候；一道出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，同孩子们亲切互动、合影留念……温暖的一幕幕令人难忘。

新冠疫情之下，习近平主席和普京总统以“云外交”的创新方式保持频密互动。通电话，视频会晤，在重要节日互致信函，向中俄执政党对话机制会议致贺信，“云见证”中俄核能合作项目开工仪式，“云出席”对方重大主场外交活动……百年变局叠加世纪疫情，两国元首定向领航，中俄关系航向不偏、动力不减，不断在更高水平、更广领域、更深层次向前发展。

来看看闪亮的中俄合作成绩单吧——传统领域和新兴领域齐头并进，从能源到基础设施，从通信到航空航天，合作“上天入地”，携手奔赴“星辰大海”。合作质量和合作体量同步提升，合作更加务实、更接地气、更惠民生。2021年，中俄贸易额达到1468.87亿美元，同比增长35.8%，再创历史新高……

辞旧迎新之际，也是继往开来之时。2022年，中国共产党将召开二十大，俄罗斯进入落实《2030年前国家发展目标》的关键时期。北京会晤期间，两国元首将发表重要成果文件，双方也将签署一系列合作文件，充分展现两国“独特的全方位关系”。

从“肩并肩”“背靠背”到“一起向未来”——共同捍卫国际公平正义，让世界看到大国应有的样子

“我们支持传统的奥林匹克价值观，首先是平等与正义。”启程赴华前，普京总统与即将参加北京冬奥会的俄运动员举行视频连线，这句话被媒体广泛报道。

此次北京冬奥会，俄罗斯将派出460多人组成的庞大代表团。坚定反对体育政治化，一贯恪守“团结友爱、公平竞争、相互理解”的奥林匹克精神，中俄作为世界主要大国，展现团结精神，这对于进入动荡变革期、遭遇多重危机的世界尤为珍贵。

2013年首访俄罗斯，在莫斯科国际关系学院发表演讲时，习近平主席这样定位中俄关系的世界意义：“一个高水平、强有力的中俄关系，不仅符合中俄双方利益，也是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。”也正是在这里，习近平主席首次面向世界阐述以合作共赢为核心的新型国际关系，倡导各国携手构建人类命运共同体。

世界日新月异，时代风云变幻，两国元首一路引领，中俄始终牢记大国责任,坚定展现大国担当，成为大国关系典范。

面对单边主义、霸权主义、强权政治，中俄坚定捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同推动上合组织、金砖国家等发挥建设性作用，继续推进“一带一路”同欧亚经济联盟深入对接，为国际合作注入强大动能。

面对骤然而至的新冠疫情，中俄积极开展抗疫合作，在疫苗研发生产和对外提供方面走在世界前列，引领国际社会沿着正确方向团结抗疫。针对将疫情政治化的论调，普京总统明确表示，一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受，俄方愿继续同中方加强抗疫等各领域交流合作。

面对某些国家挑动意识形态纷争、社会制度对立，中俄继续奉行“四个相互坚定支持”，共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在国际舞台积极阐述民主和人权的正确内涵，倡导不同族群、不同制度、不同文明多元共存、和谐共处。

越是动荡的世界，越需要稳定人心的力量；越是危机的年代，越需要振奋合作的担当。

北京冬奥会正向世界走来。让我们共同期待中俄元首的“冬奥之约”“新春之会”。正如俄罗斯驻华大使杰尼索夫所说，这是“人类团结一致的节日，也是体现中国倡导的人类命运共同体的节日”。（参与记者：王墨盈、魏忠杰、杨德洪、耿鹏宇）

(责编：岳弘彬、胡永秋)