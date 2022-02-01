人民网曼谷2月1日电 （孙广勇、周星）2月1日农历春节，5时30分，一列轨道车抵达中老铁路老挝万象南站，来自昆明局集团公司琅勃拉邦维保管理中心的杨文兴和工友们，同往常一样，熟练地组装好探伤设备，伴随着探伤仪发出的滴滴声，开始了一天的作业。

工作安排从除夕一直排到大年初三，他们需要完成万象南到蓬洪剩余区域的探伤工作，大年初五，还得转场到万荣驻地。只有万象南工区除夕挂起的灯笼和特意准备的年夜饭，让大家感受到春节的气氛，而他们的工作一如往常，没有丝毫停顿。

钢轨探伤，主要是应用各类探伤仪，检查探测钢轨内部所存在缺陷，确保伤损钢轨能在第一时间被发现处置，保障中老铁路的运行安全。他们被称为“钢轨医生”。

这支由12人组成的专业探伤队伍，负责中老铁路磨（磨丁）万（万象）段420公里的正线及100余公里的站线探伤检测工作，所有人都是第一次在国外过春节。但他们不能像其他同事一样，有固定的驻地和设备管辖范围，因为中老铁路境外所有线路，都需要他们来维护。他们在这条铁路上来回流动，成为了唯一一个没有“家”的班组，哪怕是春节期间，也需要迁徙以保证作业进度。

工长杨文兴和他的工友已经习惯了这种生活方式。“工区没有固定的住处，每隔一段时间，我们就带上设备和行李迁徙一次，在中老铁路磨万段线路上，来回往复。”2021年12月3日中老铁路开通至2022年1月中旬，他们从磨丁至万象，完成了第一次磨万段正线全程探伤作业。杨文兴说，双轨探伤仪是目前国内使用的最先进的探伤设备，主要用于正线探伤作业，但沿线各站支线、岔区等线路构成复杂，后续探伤过程中，很多需要用小型探伤设备再进行探查，当遇到钢轨接头及道岔时，还需用手检锤和镜子仔细检查确认，完成一次全程探伤工作的时间相当长。

“探伤工作容不得半点马虎，必须十二分专注。”杨文兴指着显示器上的波形说：“轨面锈蚀、掉块及耦合不良等都会在屏幕上显示出不同形状的波形，这些波形类似，通过不同的通道显现出来，非常容易迷惑视线，而钢轨裂纹、核伤等波形参杂其中往往一闪而过，仅在屏幕上停留短短一两秒，如果错过了问题波形，那留下的隐患将是巨大的。”

2021年10月27日，紧张准备中老铁路开通工作的杨文兴在朋友圈写下了这样一段话：“一直不后悔选择探伤这项工作，探伤真的就像扫雷，有多大压力，就有多大骄傲，今天探出了中老铁路磨万段第一个伤损，非常开心，有付出总会有回报！”

8时17分，小车缓缓移动，分布在探伤仪两侧的探伤轮将超声波反馈在屏幕上，不时发出“滴滴”的声音。突然，刺耳的报警音响起。杨文兴一边操作探伤车在报警区域来回移动，一边紧盯着仪器显示屏，生怕错过什么。检查完毕后，大家又拿出通用型探伤设备，在报警处所仔细复核检测，直至确定报警区域是否真的存在伤损，这样的走走停停，便是他们日常工作中的常态。

10时45分，大年初一近5个小时的探伤作业结束。一行人到达指定地点，对探伤仪进行拆解，清点工具、装备并确保无遗留丢失后，等待轨道车返回驻地。“今天晚上，大家会聚在一起，迎接虎年春节的到来。”杨文兴说。

说起新年愿望，郭磊、梁云川等几名经验丰富的老师傅都表示，“期待新的一年能带个老挝徒弟。”由于探伤专业性很强，需要等老挝籍员工熟悉线路基础工作后，再进行选择性培养。他们有信心把自己所掌握的技能传授给老挝籍员工，共同为中老铁路这条发展之路、友谊之路保驾护航。

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