人民网联合国1月31日电 （记者李晓宏）当地时间1月31日，联合国安理会应美国要求就当前乌克兰局势举行会议。中国常驻联合国代表张军在会上阐述中方立场，呼吁有关各方保持冷静，加紧开展静悄悄外交努力，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。

张军说，美国要求安理会举行公开会，理由是俄罗斯在乌克兰边界的兵力部署对国际和平与安全构成威胁，中方不能认同这样的看法。近期围绕乌克兰问题确实出现一些紧张局势，我们正在关注引起紧张局势的原因。以美国为首的一些国家声称最近在乌克兰会发生战争，俄罗斯已一再申明，俄方没有发起军事行动的计划，乌克兰方面也明确表示他们不需要战争。在此情况下，有关国家坚称可能发生战争，完全没有道理。

张军表示，美国、乌克兰和有关欧洲国家以及北约正在同俄罗斯进行不同形式的外交接触。相关各方之间应该坚持通过对话谈判寻求解决分歧。当前急需的是静悄悄外交，而不是麦克风外交。很多安理会成员都持这一看法，并为此做出了不懈努力。遗憾的是，美方没有接受这样的建设性建议。在对话谈判正在进行、同时还有待取得具体进展的情况下，安理会举行公开会显然不利于为对话谈判营造有利气氛，也不利于推动化解紧张局势。中方再次呼吁，有关各方保持冷静，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情，并在充分考虑彼此合理安全关切和相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。

张军表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的。解决乌克兰问题，还是要回到落实新明斯克协议这一原点上。新明斯克协议得到安理会第2202号决议核可，是各方公认的有约束力的基础性政治文件，理应得到切实执行。中方支持所有符合这一协议方向和精神的努力，希望有关各方展现执行新明斯克协议的积极意愿，协商解决协议执行过程中出现的分歧，推动将新明斯克协议落到实处。

张军指出，北约扩员是处理当前紧张局势难以绕开的问题。北约为冷战时期产物，北约扩员是集团政治的集中体现。我们认为，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。在21世纪的今天，各方应当彻底摒弃冷战思维，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

美国常驻联合国代表于1月27日致信安理会主席，要求安理会就当前乌克兰局势举行公开会。在1月31日安理会进行的程序性表决中，俄罗斯、中国投了反对票。

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