人民网开罗1月31日电 （记者黄培昭）在虎年春节来临之际，摩洛哥和埃及的中国文化中心开启庆贺春节系列文化活动，把中国文化传播给当地观众，收获如潮好评。

1月31日，位于拉巴特的中国文化中心通过社交平台，播放“太极拳文化微课堂”“中医药文化微课堂”节目，向摩洛哥观众介绍中国太极拳法和文化内涵，普及富有中国特色的健康养生基础知识和实用技能。当地媒体报道说，许多观众看后直呼“过瘾”。

2月1日，两场重要活动吸引摩洛哥观众的眼球。一是游新疆·冬互动体验。这一活动以手绘动画H5交互程序形式呈现新疆冬季之美，让观众在“边玩边赏”的交互虚拟场景中云游新疆，感受银装素裹、璀璨多姿的新疆。二是中国太原师范学院与拉巴特文化中心合作举办线上音乐会，由中国音乐家演奏中摩传统曲目，值中国春节之际，展现疫情之下中摩人民的民心相通。

春节期间，拉巴特中国文化中心还邀请海外民众家庭拆中国文创盲盒，全球接力分享春节礼物，以“开盲盒”体验活动，有情景、有温度地讲述中国优秀传统文化。

文化中心举办的“欢乐春节”图片展，以40余幅图片展现春节期间的欢乐祥和气氛，讲述人们从丰富多彩、愉悦温馨的春节活动中感受到的温暖与祥和、幸福与希望，吸引许多观众驻足留恋，细细欣赏。

为庆祝中国农历新年，向埃及民众及华侨华人传递中国新春的美好祝福，邀请埃及民众共享欢乐、祥和的春节喜庆氛围，开罗中国文化中心于1月20日正式启动2022年埃及“欢乐春节”系列活动。本次系列活动分为经典文化、魅力冰雪、乐享生活、丝路新春等版块，涵盖了汉语征文、春节图片展、音乐舞蹈、杂技魔术、文创产品、美食健康、中医药太极、纪录片等18项线上活动。

其中，由开罗中国文化中心与辽宁歌剧院合作推出的“2022年新年音乐会”在节前即上线，吸粉无数。这是辽宁歌剧院继去年“最美的期待”——新春云歌会、“友谊的交响”——庆祝中埃建交65周年暨国庆72周年云音乐会后，又一次与埃及观众见面，再次受到当地观众的好评。

春节期间，开罗中国文化中心携手浙江省文化和旅游厅分别推出“锦绣钱塘”——大型杂技魔术晚会、“诗画浙江·江南韵”——新春音乐会和“浙江舞韵”——江南风格舞蹈晚会，在中心社交媒体平台播出，让当地观众领略中国文化的美丽。

开罗中国文化中心还在尼罗河卫视文化频道、中心和使馆新媒体平台推出“中阿友谊之桥”“新疆味道”“航拍中国（第一季）”“阿拉伯人在北京”等“丝路新春”活动，引起当地媒体和民众的热议和点赞。

2022年“欢乐春节”系列活动以文化为桥梁，以艺术为纽带，为当地民众和华侨华人献上来自中国人民的新春精神文化盛宴，传递暖心的节日问候与和平祝愿，进一步增进了中外民众的相互了解和深厚友谊。

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