人民网华盛顿1月31日电 （记者李志伟）美东时间1月30日晚，中国驻美国使馆“虎虎生威庆新春、冰雪绽放迎冬奥”2022年虎年春节招待会在线上举行。中国驻美国大使秦刚发表致辞，美前总统卡特发来贺信，美中关系全国委员会会长欧伦斯、美中贸易全国委员会会长艾伦、盐湖城华助中心理事长乐桃文等嘉宾发表贺辞。

秦刚在致辞中表示，中国传统文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象征。在虎年，我们要拿出胆识和气魄，按照两国元首去年视频会晤达成的共识，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的精神，逆水行舟，迎难而上，努力推动中美关系健康稳定发展，造福两国人民和世界。我们也不要忘记“飞虎队”等许多动人的故事，续写新时代中美友好新篇章。

秦刚表示，虎年的开年大事就是冬奥会。北京冬奥会即将开幕，中国一定会举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会，衷心祝愿中美两国和世界各国冰雪健儿共享奥运盛会，我也希望大家从中能感受到英文“TIGER”一词五个字母的寓意，这就是Tense（紧张激烈）、Inclusive（海纳百川）、Green（绿色环保）、Extraordinary（精彩非凡）、Refreshing（耳目一新）。北京冬奥会的主题口号是“一起向未来”，这也是我们最好的新年寄语。

美前总统卡特、卡特中心首席执行官佩吉在贺信中表示，43年前，邓小平副总理在春节期间访美。那次历史性访问以及他与美国官方、民间的互动，为未来几十年蓬勃发展的新美中关系奠定了坚实基础。我们祝愿中国人民虎年吉祥如意，希望美中关系在新的一年重回和平与建设性接触。

美中关系全国委员会会长欧伦斯表示，虎是百兽之王，代表健康、活力和勇气，我们需要虎的精神来改善人民的健康和美中关系。值此虎年来临之际，我代表美中关系全国委员会给大家拜年，祝各位和家人身体健康，吉祥如意，虎虎生威，龙腾虎跃。希望我们一起让美中关系在虎年继续健康发展。

美中贸易全国委员会会长艾伦表示，在即将过去的牛年里，绝大多数在华美企保持着强劲业绩，在华投资意愿增强。我们即将迎接以竞争力、勇气和雄心著称的老虎（虎年），这正适合比喻2022年的美中经贸关系。美中是世界前两大经济体，拥有世界上最大、最有活力和最具创新性的企业，在全球消费中占据极大比重。我们将继续支持在华美国企业发展，推进美中经贸关系，支持两国的共同繁荣。

盐湖城华助中心理事长乐桃文表示，中美两国关系稳步向前，两国人民和睦相处是侨胞们的共同愿望与期盼。侨胞们也会一如既往地为促进两国人民的友好交往与互利合作、为加深两国人民的友谊尽心尽力。衷心祝愿伟大祖国国泰民安，繁荣富强；北京冬奥会圆满成功，冰雪健儿再创辉煌；中美关系早日走出困境，新年新气象。

随后，中国彩灯展和春节文化周、中美大熊猫过团圆年、《冬奥畅想》之《欢乐冰雪》等精彩节目相继上演，带观众身临其境感受肯尼迪艺术中心彩灯装点的浓浓新年氛围，见证华盛顿国家动物园美香、添添、小奇迹和四川大熊猫基地泰山、宝宝、贝贝一家六口的幸福生活和云上团圆，欣赏中国艺术家们的精彩杂技和冬奥冰雪项目表演。

招待会前连续四天，驻美使馆还在社交媒体平台播出纪录片《新奋进》、中美青年新春云端联欢会、“迎新春、庆冬奥，大家一起嗨”全美侨界活动、“我的中国相册”北京冬奥会和中美体育人文交流视频集锦等精彩节目，掀起一波欢庆虎年春节、喜迎北京冬奥系列活动的高潮。

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