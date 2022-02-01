人民网马德里1月30日电 （记者姜波）暖暖“春节包”，浓浓牵挂情。在中国农历虎年新春即将来临之际，为传递祖国的关爱和节日祝福，助力抗疫，中国驻西班牙大使馆近日陆续向部分在西中国留学人员和侨胞发放了“春节包”，希望陪伴大家度过一个快乐、祥和、温暖的农历新年。

当前，西班牙抗疫形势依旧严峻，为帮助在西同胞团结抗疫，中国驻西班牙大使馆联合在西侨团和学联在马德里、塞维利亚、瓦伦西亚等多座城市设立了“春节包”发放点，向在西困难侨胞和留学生发放“春节包”。“春节包”内不仅包括了口罩、检测盒、免洗洗手液等防疫物资，还有丰富的节日礼品和新年贺卡等，为当地留学生和侨胞带去了浓浓的节日祝福。

“新冠肺炎疫情发生以来，中国驻西班牙大使馆一直都非常关心旅西侨胞的安危，时刻帮助有困难的侨胞并联合侨团一起为侨胞排忧解难。使领馆已经多次针对留学生和侨胞发放抗疫援助物资，一直得到祖国的关心和牵挂，感到格外温暖。”西班牙青田同乡会秘书长朱晓海表示，“春节包”饱含着祖国对海外侨胞和留学生等同胞的牵挂和关心，让大家坚定了战胜疫情的信心。

在马德里市中心的“春节包”发放点，前来领取“春节包”的留学生络绎不绝。去年刚刚来到马德里学习的康普顿斯大学研究生黄晓颖表示，虽然今年不能回家过春节，但在疫情严峻的寒冬里收到来自祖国的“春节包”，感到分外温暖和感动。

在马德里市中心负责“春节包”发放工作的志愿者、马德里理工大学学生何嘉欢表示，在虎年新春到来之际，远在异国他乡的旅西学子们因为疫情和学业原因不能与家人团聚。每逢佳节倍思亲，大使馆发放的“春节包”让同学们感受到了祖国浓浓的关怀与温暖。当把手中的“春节包”递给每位同学的时候，一句句简单的“春节快乐”，一张张开心幸福的笑脸，都让我们感到在这个遥远的城市，中国学子一点也不孤单。

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