人民网开罗1月31日电 （记者黄培昭）壬寅虎年春节来临之际，为传达党和政府对海外中国公民的关心关怀和新春祝福，让身在异乡的同胞们感受到祖国的温暖、政府的关怀，过一个平安、祥和和喜庆的春节，中国驻黎巴嫩使馆向旅黎侨胞、公派教师和留学生发放了春节健康包。为减少聚集、降低感染风险，春节健康包全部通过“点对点”方式直接送到中国公民手中。

收到春节健康包的同胞们纷纷表示，“春节包”寓意美好，充分体现了“人民至上”的理念，来自祖国的关心和祝福令我们备感温暖，感谢党和政府的牵挂和使馆的关爱，将坚定战胜疫情的信心，坚持做好自我防护，祝愿海内外中华儿女都能欢欢喜喜过大年、热热闹闹迎冬奥。

已在黎巴嫩生活和工作15年、曾从事健康营养美容工作的当地著名华侨阳楠女士在回复记者的书面采访中写道：“这几天黎巴嫩遭遇了有史以来罕见的极寒天气，暴风雨加冰雹；学校都被迫停课。无论如何没想到会在这样的情况下收到大使馆发放的春节健康包，看到外包装已经被雨水淋湿，但还是禁不住捧在怀里，那一刻真的是眼泪差点掉下来。红红的中国结牵系着祖国的亲情，各种防疫用品尤其是连花清瘟胶囊，表达着祖国的关爱。因为有祖国的牵挂，这个冬天不再冷！”

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