新华社北京1月31日电 1月31日，国家主席习近平同马耳他总统维拉互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，半个世纪以来，无论国际风云如何变幻，中马始终友好共处、守望相助，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。当前两国关系日益深入，并肩抗疫卓有成效，充分彰显中马人民的深情厚谊。我愿同维拉总统一道努力，以中马建交50周年为契机，深化传统友谊，拓展双多边合作，推动中马关系不断取得更多成果，造福两国和两国人民。

维拉表示，建交50年来，马中关系始终高水平发展，取得丰硕成果，惠及两国人民。马耳他将继续支持欧盟同中国加强合作，为马中传统友好关系注入新活力。

同日，国务院总理李克强同马耳他总理阿贝拉互致贺电。李克强表示，中方愿同马方一道，以建交50周年为新起点，巩固政治互信，深化互利合作，增进人文交流，促进中马关系迈上新台阶。阿贝拉表示，马方将继续在欧盟发挥建设性作用，致力于维护稳定、促进合作，推动马中友好关系走深走实，实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月01日 01 版）

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