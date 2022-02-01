新华社德黑兰1月31日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德31日说，伊朗已在伊朗核问题全面协议相关方谈判中提交书面提议，正在等待美国就相关问题做出政治决定。

哈提卜扎德在当天举行的例行记者会上说，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判已在多个问题上取得进展，但在制裁解除等问题上仍悬而未决，需要参与谈判的西方国家做出决定。他建议美方专注于回应伊朗的“合理要求”，不要提出超出伊核协议范围的要求。

哈提卜扎德说，如果其他各方在谈判恢复后能适当回应伊朗的要求，就可以达成一份可靠和持久的协议，不需要为谈判设定最后期限。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。欧盟对外行动署副秘书长莫拉本月28日说，第八轮谈判已暂停，各方谈判人员将回国磋商并于下周返回。

(责编：高歌、杨牧)