新华社达喀尔1月31日电（记者王子正）巴马科消息：马里领土管理部31日发表声明说，马里过渡政府要求法国驻马里大使72小时内离境。

声明说，在法国外长勒德里昂日前发表针对马里过渡政府的不友好言论后，马里外交部31日召见法国驻马里大使梅耶尔，要求他72小时内离境。

声明说，马里强烈谴责勒德里昂发表有悖于国家间友好关系的言论。马里过渡政府愿意在相互尊重和互不干涉原则基础上，与包括法国在内的所有国际伙伴保持对话并寻求合作。

据报道，勒德里昂28日说，马里与其欧洲合作伙伴在军事合作和选举问题上的紧张关系加剧，马里过渡政府是“非法的”。

法国外交部31日表示，法国注意到马里过渡政府有关驱逐法国大使的决定。作为回应，法国决定召回本国驻马里大使。

法国2014年8月起在萨赫勒地区开展“新月形沙丘”军事行动，派遣数千名士兵与地区国家马里、布基纳法索、乍得、毛里塔尼亚、尼日尔协同打击恐怖组织。2021年6月，法国总统马克龙宣布法国将大幅减少在萨赫勒地区的兵力部署，转而侧重于为当地军队的反恐行动提供支持。马里过渡总理马伊加随后表示，法国单方面宣布重新部署其在萨赫勒地区的军事行动代表着“全面迅速的放弃”。（参与记者：唐霁）

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