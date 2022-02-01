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英国首相府违规聚会调查报告认为政府“领导不力”

2022年02月01日08:58 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦1月31日电（记者张代蕾　许凤）英国内阁办公室31日公布针对首相府新冠疫情期间举办聚会的专项调查初步结果，认为约翰逊政府在疫情“封城”期间多次举办聚会严重违反防疫规定，凸显“领导不力”。

　　报告说，在疫情大流行的背景下，英国政府一边要求民众遵守防疫规定，一边却组织聚会，此类行为不公正、不合理，也不符合政府核心工作人员应有的操守标准。

　　报告认为，其中一些聚会本不该被允许举办，这反映出约翰逊政府“领导不力，判断失误”。报告建议约翰逊政府从中吸取教训，立即解决相关问题。

　　英国首相约翰逊当天在议会下院对调查报告做出回应。他为违规聚会道歉，表示接受调查报告的内容，并承诺政府将做出整改。面对反对党议员的抨击和谴责，约翰逊再次表示不会因此事辞职。

　　约翰逊1月12日承认自己曾参加2020年5月的首相府花园酒会，并表示会对该事承担责任，但要等针对此事的专项调查结束后再做处理。

　　该调查由英国内阁办公室常任秘书格雷主持，针对过去20个月首相府和其他政府办公室举办的16起聚会活动。伦敦警方近日也宣布，已针对首相府涉嫌违反疫情防控规定举办各种聚会展开调查。

　　约翰逊政府曾曝出多起违反防疫规定的丑闻，涉及人员包括约翰逊的前高级顾问卡明斯、前卫生大臣汉考克等。英国民调机构1月早些时候公布的民调结果显示，过半数受访者认为约翰逊应该辞职。

(责编：高歌、杨牧)

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