新华社北京1月31日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历虎年春节即将到来之际，我驻外使领馆纷纷举办线上新春招待会、团拜会等，与驻在国各界人士、华侨华人、中资机构和留学生代表等共庆新春佳节，共话友好情谊，共同祝愿即将开幕的北京冬奥会圆满成功。

中国常驻联合国代表团举行庆祝虎年春节暨北京冬奥会开幕视频招待会。中国常驻联合国代表张军说，过去的一年对中国来说意义非凡，我们隆重庆祝中国共产党百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程；我们隆重纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，展现对真正多边主义的坚定支持，站上中国与联合国合作的历史新起点。

中国驻巴西使领馆举办了以“激情冬奥 欢乐春节”为主题的线上春节招待会。中国驻巴西大使杨万明表示，过去一年中巴两国加强抗疫合作，进一步诠释同舟共济的友好情谊，中巴各界积极投身友好互利合作，投资合作稳步推进，民间友好不断深化。中巴关系成熟稳定，中巴合作活力充沛，正为两国人民带来越来越多的福祉。

中国驻卡塔尔大使馆的线上新春招待会播放了反映北京冬奥会的视频短片《冬梦之约》。中国驻卡塔尔大使周剑说，2022年是中国和卡塔尔携手逐梦的关键一年，北京冬奥会和多哈世界杯跨越山海的“握手”，必将为中卡实现国家发展振兴提供更加有力的支持，也必将为疫情困扰下的世界带来更多信心和力量。

中国驻约旦大使陈传东在线上新春联谊会上说，2021年两国元首就中国共产党成立百年和约旦建国百年互致贺电，体现了两国深情厚谊，为中约战略伙伴关系发展注入强大动力。中约贸易遭受疫情严重冲击后在2021年强势反弹，已经恢复到疫情前水平。

中国驻拉脱维亚大使馆举办线上新春座谈会。中国驻拉脱维亚大使梁建全向旅拉同胞致以新春祝福，并赞赏旅拉同胞一年来克服各种困难、坚守各自岗位、为促进中拉两国友好关系做出的积极贡献。

中国驻波黑大使馆举行了在线团拜会。中国驻波黑大使季平致辞说，过去一年中国和波黑关系稳步发展，经贸合作逆势推进，人文交流精彩纷呈，双方以实际行动体现了克服疫情影响推进合作的坚定决心。

中国驻特立尼达和多巴哥大使馆举办了“燃情冰雪迎冬奥、虎跃龙腾过大年”2022年线上春节招待会。中国驻特立尼达和多巴哥大使方遒表示，两国同舟共济、携手抗疫。中方愿尽己所能继续向特方提供抗疫支持，同时深化两国“一带一路”框架下务实合作，拓展在全球发展倡议下的政策协调与对接，推动两国关系迈向更高水平。

中国驻塞浦路斯大使馆举办虎年新春云招待会。中国驻塞浦路斯大使刘彦涛说，对中塞关系发展而言，2021年是成果丰硕、取得重要突破的年份。中塞喜迎建交50周年，树立了两国友好交往与合作新的里程碑。

中国驻马来西亚大使馆举行的新春招待会吸引200余人齐聚云端。中国驻马大使欧阳玉靖表示，2021年中马合作高级别委员会首次会议就两国重点领域合作达成广泛共识，双边贸易投资保持强劲增长势头，“两国双园”、东海岸铁路等旗舰项目扎实推进，中马友好合作正日益成为地区国家合作典范。招待会上，嘉宾们一道观看短片《双奥之城 城市之光》，共同祝愿即将开幕的北京冬奥会圆满成功。（参与记者：王建刚、杨元勇、卞卓丹、冀泽、李德萍、朱炜、张修智、崔元磊、郭明芳）

(责编：杨光宇、胡永秋)