人民网记者 吴超岚 本报记者 白紫微

“挪威运动员在历届冬奥会上都取得了出色成绩，我们期待在北京冬奥会上再创佳绩。”挪威驻华大使白思娜日前在接受记者采访时表示。

挪威代表团由300多人组成，运动员将参加包括越野滑雪、冬季两项和高山滑雪在内的多个冬奥和冬残奥项目。“本届冬奥会和冬残奥会期间，大多数赛事场馆都将出现挪威运动员的身影。”白思娜说。

白思娜几度参观北京冬奥会场馆，她表示，北京冬奥会的准备工作充分、有序。作为一名滑雪爱好者，白思娜曾连续几天在崇礼云顶滑雪公园滑雪。“我非常喜欢那里的雪道，它们非常棒。”位于张家口的国家跳台滑雪中心“雪如意”也令她印象深刻，“敢于从‘雪如意’上出发的运动员，无疑是技术高超的专业选手。”

“主办方已投入大量时间和精力精心准备，包括规划场馆和滑雪场的后续使用。北京冬奥会将是一场成功的体育盛会。”白思娜对此充满信心。

白思娜介绍，作为冬季体育强国，挪威冰雪运动的民众参与度极高。“户外运动和滑雪是我们生活中不可或缺的一部分。大部分挪威儿童会积极参加体育运动，不少孩子热衷于冰雪运动，这为选拔冰雪运动员提供了广泛基础。”

成功申办2022年冬奥会后，中国提出了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，“这给我留下了深刻印象。”白思娜表示，在北京周边的滑雪场上，她目睹了中国年轻人对单板滑雪和自由式滑雪等运动的浓厚兴趣。“冬奥会的举办将推动冰雪运动在中国的普及和发展，相信越来越多的中国民众将爱上冰雪运动！”

北京冬奥会为中挪两国深化体育合作提供了良机。2017年，两国签署《中挪体育合作谅解备忘录》，此后，双方又陆续签署多项体育交流与合作执行计划。近年来，两国冰雪运动交流合作蓬勃发展。白思娜表示，挪威是中国冰雪运动项目外训合作的重点国家，“许多越野滑雪、冬季两项和跳台滑雪项目的中国运动员赴挪威备战比赛，在挪威教练的指导下同当地运动员一起进行训练。两国体育合作生动诠释了奥林匹克精神。”此外，挪威的一些技术公司也参与了中国冰雪运动基础设施的设计、管理和建设等工作。

白思娜表示，除冰雪运动外，两国在经贸、新能源和环保等领域的合作，也取得丰硕成果。白思娜期待两国在更多领域开展交流合作，疫情过后，能有更多中国游客访问挪威，去感受挪威之美。

《 人民日报 》（ 2022年02月01日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)