一元复始，万象更新。在中国农历虎年春节到来之际，多国政要和多个国际组织负责人以不同形式向中国政府和人民、当地华侨华人送上节日祝福，祝愿中国在新的一年取得更大成就，祝愿北京冬奥会圆满成功。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中用中文说“春节快乐”，向全球华人致以最美好的祝福，并祝愿北京冬奥会圆满成功。他表示：“虎象征着力量强大、生气勃勃、勇气十足、坚韧不拔、果敢无畏。这些都是我们今天面对前所未有之挑战所需要的品质。”

第七十六届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德通过视频用中文祝中国人民“新春快乐，虎年大吉”，并祝愿北京冬奥会参赛者“如虎添翼”，取得好成绩。沙希德高度赞赏中国的办奥理念和为筹备冬奥会所作的巨大努力。“我期待看到令人难以置信、惊艳绚丽的开幕式，它必将捕捉到人类的精神之美、奥运艺术与历史之美。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在该机构华人员工协会春节活动上发表视频致辞，祝大家健康平安、虎年吉祥。她表示，虎代表着力量、活力，也代表着智慧、勇敢。“让我们从虎身上获得灵感，获得更大的力量。在面对重重困难时，能更加坚韧顽强。”

联合国副秘书长、妇女署执行主任西玛·萨米·巴胡斯在出席中国常驻联合国代表团举行的庆祝虎年春节暨北京冬奥会开幕视频招待会时，用中文祝中国妇女朋友们虎年大吉，并期待女性运动员在北京冬奥会取得佳绩。

南非总统拉马福萨在出席中国驻南非大使馆举行的“欢乐春节”线上庆祝活动时，以视频方式向中国朋友致以新春祝福。拉马福萨表示，虎象征着力量、勇敢、独立自主。愿两国人民秉持勇气、力量和希望迎接新的一年！

阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯在首都布宜诺斯艾利斯接受记者采访时，用中文说“新年快乐”，并向中国人民致以诚挚的问候。他高度评价北京冬奥会筹备工作，表示北京冬奥会对于世界的重要性不言而喻。他非常期待即将开启的中国之行，这次访问将拉紧阿中团结的纽带。

老挝总理潘坎在首都万象出席老中双边活动时表示，北京冬奥会开幕恰逢中国虎年春节期间，可谓双喜临门，我代表老挝政府和人民，祝中国人民新春大吉，祝北京冬奥会圆满成功。

由中国驻泰国大使馆、泰国文化部主办，中国中央民族乐团和泰国甘拉亚妮音乐学院共同承办的线上新春音乐会日前在泰国当地电视台播出，泰国公主诗琳通在音乐会上发表视频致辞，祝大家春节快乐、虎年大吉，并预祝北京冬奥会圆满成功，希望与大家共赴冰雪之约。

美国前总统卡特、卡特中心首席执行官佩吉向中国驻美国大使馆2022年虎年春节招待会致贺信，祝愿中国人民虎年吉祥如意。

（本报联合国、华盛顿、曼谷、约翰内斯堡1月31日电 记者李晓宏、李志伟、孙广勇、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2022年02月01日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)