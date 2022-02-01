1月30日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在春节团拜会上发表重要讲话，引发海外华侨华人热烈反响。大家认为，习近平总书记指出团结奋斗的重要意义，鼓舞斗志，振奋人心。新的一年，大家将以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，书写新的奋斗历史，继续把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进。

“中国不断取得巨大发展成就，让海内外中华儿女感到由衷的自豪”

如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程……埃及中国学联会长摆克成表示，习近平总书记的讲话让人振奋。2021年，令他印象最深的是中国共产党十九届六中全会召开并作出历史性决议，“中国共产党历经百年奋斗，向历史交出了一份优异答卷。中国不断取得巨大发展成就，让海内外中华儿女感到由衷的自豪。在农历虎年到来之际，让我们一起向未来”。

乌克兰产业发展促进会会长关羡梅表示，2021年中国实现“十四五”良好开局，中国经济成绩单与疫情防控成绩单双双保持优异。“过去一年，中乌双边经贸额快速增长，各领域合作进一步加强。虎年开局喜事多，在乌华侨华人将更加积极参与祖（籍）国的发展建设。”

“天和”筑梦、“祝融”探火、5G引领、核电并网……2021年，推进高水平科技自立自强，成为创新中国的厚重底色。欧洲杭州联谊总会会长陈翔说，中国科技领域的发展成就让他格外自豪。中国已成为世界上对外提供新冠疫苗最多的国家，发展中国家迄今获得的疫苗大多数来自中国，彰显了中国的大国担当。

“2021年是中国共产党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也必将是载入史册的一年。”印尼中华总商会常务副主席张锦雄感慨地说，在全球疫情跌宕起伏背景下，中国坚持人民至上、生命至上，积极开展抗疫国际合作，实现经济发展和疫情防控全球领先。海内外中华儿女共同见证了中国实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。印尼华侨华人将继续当好“桥梁”和“使者”，继续为中华民族伟大复兴和两国友好合作贡献力量。

波兰华人北方商会会长石立仁表示，习近平总书记的讲话让海外华侨华人倍感振奋。海外华侨华人对祖（籍）国的发展成就感受尤为真切。波兰是最早与中国建交的国家之一，过去一年，两国共建“一带一路”成果丰硕，波兰是中欧班列进入欧盟的重要门户，中波贸易额屡创新高，从事国际贸易的华侨华人实实在在地感受到共建“一带一路”带来的福利。

“同一切爱好和平的国家和人民一道，在共建人类命运共同体的征程上不断向前”

“我们靠团结奋斗创造了辉煌历史，还要靠团结奋斗开辟美好未来。”南非华人警民合作中心主任李新铸表示，习近平总书记在讲话中充分肯定过去一年党和国家事业取得的新成就，深刻揭示过去一百年党和人民取得一切成就的奥秘，号召继续把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进，总书记的讲话鼓舞激励着海外华侨华人不断奋斗，立足所在国，努力做好本职工作，为增进双边友好添砖加瓦。

俄罗斯总统直属国民经济与国家行政学院商学院副教授黄立良表示，过去一年，面对复杂国际形势和跌宕蔓延的全球疫情，中国扎实推进共建“一带一路”，履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，有力维护国家主权、安全、发展利益，为世界和平发展作出了贡献。“相信中国将同一切爱好和平的国家和人民一道，在共建人类命运共同体的征程上不断向前。”

美国大华盛顿地区大专联名誉会长李民表示，中国综合国力日益增强，近年来中国经济对世界经济增长贡献率在30%以上，引领世界经济向更加包容普惠的方向不断迈进。习近平总书记的讲话，在当今世界格局深刻演变的背景下，展现出了中国作为一个负责任大国应有的大格局、大胸怀。

旅俄华人、中医师李淑兰表示，中国为维护全球公共卫生安全作出巨大贡献，为推动构建人类命运共同体付出了实实在在的努力。新的一年，她将继续在海外推广中医药，努力呵护更多人身体健康和生命安全，促进中俄民间交流。

澳大利亚首都地区中国和平统一促进会会长陈蔚东表示，中国疫苗助力全球抗疫合作，举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，如期举行第四届中国国际进口博览会等，中国与各国风雨同舟、团结合作。海外华侨华人为祖（籍）国日益强大而自豪，为祖（籍）国为国际社会所作贡献越来越大而骄傲。

“期待精彩、非凡、卓越的奥运盛会为世界注入更多信心和力量”

巴拿马江门五邑青年联合总会会长何小娟表示，过去一年，海外华侨华人积极应对疫情带来的各种冲击，始终将自己的事业发展与祖（籍）国的振兴相联系。感谢祖（籍）国精心做好疫情防控，保护了家乡亲人和同胞的健康安全，免去了海外游子的后顾之忧。“在中国传统文化中，虎是力量、勇敢、无畏的象征，祝愿祖（籍）国虎年繁荣昌盛。”

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄说，随着中国东盟全面战略伙伴关系建立、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，中国不断扩大高水平开放，积极推动中国经济与世界经济深度融合，同世界共享发展机遇。泰国侨胞、华商将继续支持、积极参与共建“一带一路”，为实现中华民族的伟大复兴作出新的更大贡献，也祝福北京冬奥会取得圆满成功！

意大利罗马华侨华人联合总会会长陈和平表示，作为下一届冬奥会举办国，意大利与中国在冰雪运动等方面保持着良好合作。意大利华侨华人预祝北京冬奥会上各国运动员取得优异成绩，并愿以2022中意文化旅游年为契机，当好民间外交使者，讲好中国故事，为促进中意两国人民的友好交流而努力。

荷兰中国和平统一促进会会长团主席黄钺表示，北京冬奥会即将开幕，“世界将看到一个阳光、富强、开放、充满希望的中国。期待精彩、非凡、卓越的奥运盛会为世界注入更多信心和力量”。

中华海外联谊会常务理事、美国盐湖城华助中心理事长乐桃文表示，当前国际形势风云变幻，全球格局深度调整，中国为世界提供了巨大的稳定性，为人类社会追求美好未来注入了强大正能量。祝愿北京冬奥会圆满成功，期盼中国共产党二十大胜利召开，希望共建“一带一路”继续稳步推进。海外侨胞在新的一年里将继续为祖（籍）国与世界其他国家的友好交往作出更大贡献，“让我们心连着心一起向未来”。

（本报北京、布鲁塞尔、巴黎、开罗、基辅、雅加达、约翰内斯堡、华沙、莫斯科、堪培拉、华盛顿、里约热内卢、曼谷、罗马1月31日电 记者曲颂、牛瑞飞、李永群、黄培昭、谭武军、徐伟、邹松、于洋、张光政、陈效卫、李志伟、毕梦瀛、孙广勇、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2022年02月01日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)