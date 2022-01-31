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国际奥委会主席巴赫：向中国人民拜年 冬奥与春节是完美组合

2022年01月31日21:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月31日电（记者姬烨、董意行、罗鑫）在农历虎年新春佳节来临之际，国际奥委会主席巴赫通过新华社向中国人民拜年，祝大家在虎年开心、成功，他认为冬奥会与春节相逢是完美的组合。

　　“虎象征着勇气、力量和成功，这也是我在春节向中国人民送出的祝福。”巴赫在接受采访时，手里拿着福字，希望把最美好的祝福送给大家。

　　巴赫说，这是他第一次在中国过春节。“以前，我好几次和一些中国朋友在洛桑庆祝春节，但这次是我第一次在中国、在北京过春节，感觉非常开心。”

　　巴赫表示，没有什么比以冬奥会开启虎年更美好的了，他感觉冬奥会和春节相逢是完美的组合。

　　在1月22日抵达北京之后，巴赫出席了一系列活动。他说：“这些天给我留下了很多好印象，如果说印象最深刻的，那就是去张家口赛区的那一次。在那里，我参观了冬奥村和竞赛场馆，听到了许多运动员和官员对北京冬奥会的赞美之词。在昨晚的一场雪之后，我相信那里会更美了，那里简直是一个冰雪仙境。”

　　巴赫还笑言，他很喜欢吃饺子。“最爱吃海鲜馅儿饺子，如果再加点辣椒和蘸料，那我估计会吃撑。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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