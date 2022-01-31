新华社德黑兰1月30日电 题：被祖国惦念的感觉真好

新华社记者高文成

祖国的惦念，跨越万水千山；故乡的年味，慰藉游子心灵。年关将至，中国驻外使领馆再次向当地侨胞和留学生发放装有防疫物资和年货礼品的“春节包”，来自祖国的惦念和祝福温暖每一个海外中华儿女。

新冠疫情仍在全球肆虐。把口罩、中成药、体温计、快速检测试剂盒等防疫物资装进“春节包”，满当当的来自祖国的心意，给海外游子添一份心安，给新春佳节增一份祥和。除了“春节包”，中国驻外使领馆还组织“春苗行动”为侨胞及时接种疫苗，多次发放“健康包”，发布防疫提醒和安全提示……祖国努力为身处异乡的游子构筑起防疫屏障，守护他们的身体健康，成为每位同胞的坚强后盾。

因为疫情，很多游子将在海外度过虎年春节。每逢佳节倍思亲。为了抚慰海外游子思乡之情，不少使领馆不仅在“春节包”中放进了春联、挂历，还加入了糖果、零食，用故乡的年货在异国营造年味，传递出浓浓故乡情。

北京冬奥会将在春节期间开幕，部分使领馆在“春节包”里放进了冬奥会主题纪念品。迎接冬奥、喝彩冬奥，成为联系祖国和海外中华儿女的一条新纽带。

1月29日，人们在位于伦敦的英国国家海事博物馆与正在表演的“狮子”互动。当日，位于伦敦格林尼治区的英国国家海事博物馆举行中国春节庆祝活动。（新华社记者李颖摄）

“被祖国惦念的感觉真好”，祖国的温暖关怀得到海外游子的深情回应。在社交媒体平台上，不少海外同胞记录下自己领取、开箱“春节包”的过程，一句句“祖国真暖”的感人话语，借由互联网传递，在海内外生发出更多对祖国与游子之间情谊互动的共鸣。“竟然流泪了，祖国是海外游子永远的后盾”“有家里母亲惦记挂念，子女走到哪里，都会感觉很温暖很踏实”“人民有信仰、国家有力量”……大量这样的留言涌现在评论区。还有人将这份“其他国家同事羡慕”的“春节包”里的熊猫玩偶等中国元素纪念品分享给身边的外国朋友，让中国文化和东方情怀感染世界更多人。

疫情改变了很多人过年的方式，但一个个“春节包”，涌向世界各地，饱含来自祖国的深深牵挂和浓浓关爱，为每一个海外游子创造一份独特而温暖的情感记忆。这背后家国同心的巨大力量让我们有理由相信：新的一年会更好。

(责编：胡永秋、杨光宇)