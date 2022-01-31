海外网 李雪钦

智利驻华大使路易斯·施密特（右一）送货到消费者家中。

图片来源于网络

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（左一）到消费者家中以茶会友。

图片来源于网络

春节将至，年货采购正当时。如今，消费者不仅可以一键买到来自家乡的特色年货，更能享受来自全球的优选“洋年货”。近日，有这样一批神秘的“快递员”开启了他们的一线工作。

来自阿根廷、智利、丹麦、格鲁吉亚、马来西亚、摩尔多瓦、秘鲁、卢旺达、斯里兰卡的9位驻华使节变身京东“快递员”，为中国消费者送上了他们国家的特产和诚挚的新春祝福。

阿根廷驻华大使牛望道和全国劳模、京东快递员宋学文一起为中国驻阿根廷前大使徐贻聪送上来自阿根廷的红酒和红虾，以此寓意过个红红火火的中国年。徐贻聪今年84岁高龄，作为回应，他将一枚寓意中阿友好建交的“首日封”珍贵纪念邮票赠送给牛望道大使。徐贻聪感慨地说：“这枚首日封已经印制多年，如今被用在如此特殊的场合，我很惊喜。”

“1991年我第一次来到中国时，就希望能够把我们的葡萄酒和水果出口到中国，但因为智利离中国太远，没有人在意我的想法。”智利驻华大使路易斯·施密特说，30年后，中国已经成为智利车厘子最大的消费市场。据了解，去年以来，京东的智利车厘子海外直采货量同比增长超300%。施密特大使也被认为是智利车厘子出口贸易的重要推动者之一。近日，施密特大使换上“快递小哥”的工服，把沉甸甸的一箱车厘子扛上肩膀，送到了消费者张女士的家中。

葡萄酒爱好者朱先生曾到访被称为“红酒诞生地”的格鲁吉亚，由此与格鲁吉亚红酒结下缘分。这次他下单格鲁吉亚白兰地，没想到竟是大使亲自送货。格鲁吉亚驻华大使阿尔奇尔·卡岚迪亚在中国11年了，汉语流利，视中国为第二故乡。卡岚迪亚大使表示，每年有800多万瓶格鲁吉亚葡萄酒销往中国，“感谢中国电商平台，让更多的消费者有机会品尝历史悠久的格鲁吉亚红酒。”

消费者李先生近日在京东上订购了来自摩尔多瓦的红酒。摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什对李先生说：“我来中国之前从未想象过这里的电商如此发达，几乎可以满足100%的生活需求。”摩尔多瓦是葡萄酒之国，拥有大型地下酒窖，全长超过200公里。作为几乎跑遍全球马拉松赛事的达人，李先生希望有一天可以在摩尔多瓦的地下酒窖举办一场马拉松，他和贝拉基什大使共同期待在不远的将来能实现这场独特的马拉松赛事。

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥穿上“快递小哥”的工服，戴上“快递小哥”的头盔，和京东快递员一起完成了这次特别的年货配送任务。基莫尼奥大使说：“便利的电商基础设施让越来越多的非洲商品走近中国消费者。”以咖啡为代表的卢旺达产品和许多非洲产品正通过电商平台进入中国消费者家中，也为当地农业发展提供了一条新路径。

来自印度洋岛国斯里兰卡的锡兰红茶为北京张先生的家增添了一份别样的红。斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳是一位茶叶专家，曾在中央电视台展示锡兰红茶的泡制方法，此次他来到张先生家中以茶会友。科霍纳大使认为，“一带一路”让两国人民受益，既为中国消费者提供好茶，也让斯里兰卡人民生活更好。“和京东的‘小哥’一起为市民送年货，这是我外交生涯中非常难得的记忆。”科霍纳大使说。

来自秘鲁、丹麦、马来西亚的使节也变身京东“快递员”，送上特产和新春祝福。秘鲁驻华大使路易斯·克萨达为利马大学留学生小马送去秘鲁产的巧克力、藜麦和羊驼玩偶。丹麦驻华大使馆副馆长窦雯为一位丹麦语教师送上了丹麦产的曲奇饼干。马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万为消费者送去了榴莲和凤梨酥。

中国消费者对商品品质和种类的要求不断提升，这不仅促使国产品牌和相关产业升级，也带动进口商品数量和品类增长。近年来，京东的进口品牌商品采购额已超过3100亿元，成为国际品牌进入中国市场的重要电商平台，有效激发消费活力。

2022年是京东连续第10年开展“春节也送货”活动。据悉，不论是在西藏那曲、新疆塔城还是黑龙江黑河、海南澄迈，春节期间，京东的“快递小哥”都将准时把包裹送到消费者手中。

(责编：胡永秋、杨光宇)