本报记者 任 彦

“对于很多运动员来说，四年一届的奥运会是他们圆梦的舞台。中国克服疫情困难，做了大量工作，如期举办北京冬奥会和冬残奥会，这是世界冰雪运动员和爱好者之福。”冬季两项运动最高组织机构——国际冬季两项联盟主席奥莱·达林日前在接受本报记者专访时表示：“北京冬奥会吸引了全球目光，将成为推动冬季两项运动发展的重要契机。”

冬季两项运动融合了越野滑雪和射击两个项目。达林说，冬季两项运动在中国虽然起步较晚，但中国运动员进步很快，成绩有目共睹。近日，冬季两项冬奥积分赛结束，中国冬季两项队共获得北京冬奥会8个参赛资格，将参与7个小项的角逐。“我衷心祝愿中国运动员在北京冬奥会上再创佳绩，这将为冬季两项运动在中国稳步发展打下坚实基础。”

达林1984年第一次来中国旅游。此后，他每一次来中国，都能感受到日新月异的变化。2019年，达林来考察北京冬奥会筹办工作。北京冬奥会国家冬季两项中心是新建场馆，位于河北省张家口市崇礼区，共有11条赛道，总长12.3公里，沿自然山体地形而建。“当时工程尚未完工，但已初具规模，非常壮观。”达林说，去年底冬季两项测试赛如期举行，不少参赛的运动员和工作人员都高度评价场馆和配套设施。

设立动物通道、布设人工鸟巢、规范施工等措施，最大程度降低对赛区周边生物的影响；同步开展生态修复，守护赛区青山绿水……这些都体现了“山林场馆、生态冬奥”的设计目标。北京冬奥会在筹办过程中对可持续发展理念的创新和贯彻，给达林留下了深刻印象。

“中国注重长远规划。我的同事夸赞京张高铁既快捷又舒服，我十分期待能去乘坐。”达林说，北京冬奥会成功申办以来，不仅带动三亿人参加冰雪运动，也为主办城市创造了巨大的发展机遇。现在崇礼不仅成为中国的旅游胜地，更有了国际知名度，成为世界冰雪运动爱好者的心仪之地。

（本报布鲁塞尔1月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月31日 03 版）

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