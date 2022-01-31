于敦海

1972年1月31日，中国同马耳他正式建立外交关系，掀开两国关系新篇章。50年来，中马友谊呈现蓬勃生机。“中马是经得起时间考验的老朋友、好朋友。”今年1月10日，习近平主席在同马耳他总统维拉通电话时指出，面对国际金融危机和新冠肺炎疫情等挑战，双方始终守望相助，彼此支持。中马关系成为不同大小、不同社会制度、不同历史文化国家关系的典范。

近日，在阅读马耳他前驻华大使克俚福口述回忆录时，我对中马两国老一辈领导人做出建立外交关系这一富有战略远见的决定有了更深刻的理解。克俚福大使在书中提到，两国建交后，中国为马耳他经济转型提供了很多帮助，雪中送炭援建了30万吨级的干船坞。干船坞在马耳他家喻户晓，当地民众亲切地称之为“红色中国船坞”，成为中马友谊的历史见证。

中国援建干船坞充分说明，在朋友需要的时候，中国毫无保留地给予帮助，没有任何私利，不附加任何政治条件。建交后，中国还援助马耳他建造了防波堤、玻璃厂、纺织厂等一批民生项目，为促进马耳他经济发展和就业发挥了重要作用。在当时交通通信不便的条件下，上千名中国工程技术人员远渡重洋，来到马耳他开展援助合作。中国工程师徐会仲、谷岩昭在干船坞建设中献出了宝贵的生命，他们的奉献精神至今仍感召着无数致力于中马友好的人士。

中马两国始终在政治上互尊互信，相互尊重各自选择的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持；在经济上互惠互利，2018年两国签署共建“一带一路”合作文件，为双方合作擘画了新蓝图；在文化上交流互鉴，马耳他设有中国文化中心和中医中心，马耳他大学孔子学院设立已逾10年，见证了两国人民的友好情谊。中国民众对马耳他的了解与喜爱也日益增多。一位中国游客写道：“马耳他景色丰富而迷人，当你在瓦莱塔城中穿梭时，回眸之处，总有打动你的瞬间。”

面对世界百年未有之大变局，中马是国际舞台上志同道合的伙伴。两国始终践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，携手应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，共同推动中欧关系健康稳定发展。在北京冬奥会即将开幕之际，马耳他支持中国成功举办冬奥会，反对体育政治化。

追昔抚今，鉴往知来。中马两国将把握历史发展大势和两国关系正确发展方向，继续深化政治互信，拓展互利合作，厚植人民情谊，开辟两国关系发展的广阔前景，为两国人民带来更多福祉，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻马耳他大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)