本报北京1月30日电 近日，世界多国政党政要和知名人士通过中共中央对外联络部，向中国共产党、政府和人民送上新春节日祝福，表达对北京冬奥会的支持和期盼，相信北京冬奥会将为国际社会加强团结、深化友谊作出贡献。

社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧向中国人民致以农历新年最诚挚的祝福，预祝在国际奥林匹克精神指引下，北京将举办一届非常成功的冬奥会，呼吁所有人遵守北京冬奥会奥林匹克休战决议，通过体育加强对话、和解、理解、团结与和平。

俄罗斯“公正俄罗斯—爱国者—为了真理”党发布关于支持北京冬奥会的声明，赞赏中国人民以高度责任感和专业精神认真筹备北京冬奥会，坚信本届冬奥会将成为世界人民心中难忘的盛大节日。

菲律宾民主人民力量党高级领导人、世界拳王巴乔表示，中国政府严格执行防疫措施、努力确保赛事安全，将为大家带来一届安全、成功的冬奥会，希望全体运动员奋力拼搏，充分享受精彩赛事。

老挝国会副主席宋玛·奔舍那表示，值此2022年中国传统新春佳节来临之际，第二十四届冬奥会将在北京举行，这是全世界的喜事盛事，北京将成为全球首个“双奥之城”，预祝本届冬奥会取得圆满成功。

哈萨克斯坦人民党主席、议会下院党团主席科努罗夫表示，在疫情肆虐的背景下，中国举办如此大规模的体育赛事格外令人赞叹。在人类追求更加美好明天的道路上，北京冬奥会“一起向未来”的主题口号正当其时，具有重要意义，相信北京冬奥会将完美诠释和平、公正的原则以及各国人民之间的深情厚谊。

印度共产党全国委员会成员、全印学生联合会全国总书记马赫萨里表示，在新冠肺炎疫情蔓延的背景下，中国人民和世界人民依然可以走到一起举办这样一场盛会，说明我们能够应对疫情挑战，这也是北京冬奥会的重大意义所在。

肯尼亚朱比利党总书记图朱表示，在中国喜迎虎年新春之际，北京还将举办冬奥会，相信中国有能力向世界呈现一场精彩的体育盛会，预祝北京冬奥会圆满成功！在这喜乐祥和的时刻，向中国共产党全体党员以及伟大的中国人民致以最美好的祝愿。

巴基斯坦正义运动党青年政治家卡西表示，北京即将见证历史，成为世界上首个“双奥之城”。谁得冠军并不重要，重要的是能在疫情之下相聚在全世界最安全的国家——中国，相聚在全世界最好的城市之一——北京。

尼泊尔共产党（毛主义中心）中央委员、尼泊尔国际关系研究所副主席乔拉甘表示，中国举办冬奥会将加强世界各国的团结，在冬奥会筹备和举办过程中，全世界都应给予支持。作为中国的好邻居，尼泊尔在滑雪等运动项目上基础深厚，将全力配合中国办好北京冬奥会。

也门复兴运动主席巴卡利表示，北京冬奥会将向世界各国充分展现中国政治、经济、科技、体育等各方面强大实力，充分阐释奥运精神和人类命运共同体理念，成为中国举办的又一历史性盛会。

佛得角争取民主运动青年组织总书记特谢拉表示，北京冬奥会将为各国开放交流、学习互鉴提供重要平台，呼吁各国弘扬“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神，共同推动构建人类命运共同体。

秘鲁共产党（红色祖国）总书记盖拉表示，感谢中国政府秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，精心而高效地组织北京冬奥会，相信这将为国际社会加强团结、深化友谊作出贡献。他呼吁各方尊重体育精神，杜绝将这一增进友谊、健康竞争的体育盛会政治化。

塞尔维亚前进党副主席武切维奇表示，中国将北京冬奥会筹办得如此周到、务实且高效，特别值得称颂的是，北京冬奥会完全符合生态最高标准，是最具创意的环保宣传方式，也是对下一代人的激励，为他们树立了榜样。

《 人民日报 》（ 2022年01月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)